Cañizares y Noemí, amor sin fronteras

Santiago Cañizares, el mítico portero del Valencia CF en los años dorados entre 1999 y 2004, se casó este viernes por tercera vez. Lo hizo con Noemí en València, en una ceremonia íntima y civil, rodeado de amigos y familiares. Concretamente, en Mas d’Alzado, una masía del siglo XVIII situada frente al Parque Natural del Túria.

Actual comentarista de radio y televisión, la leyenda del Valencia continúa conquistando, hoy en día, el corazón de los valencianistas gracias a su crítica sincera y directa contra la gestión Lim, que ha conducido al club de Mestalla a uno de los peores contextos de su historia.

Por esta razón, cada palabra de Cañizares es escuchada con atención por el valencianismo, que también celebra cada momento de felicidad que pueda tener el guardameta de la Copa de 1999 o los títulos del Triplete de 2004. El más reciente, el enlace con Noemí, una catalana de Calella de Palafrugell, a la que conoció hace aproximadamente medio año a través de las redes sociales. "Como todo el mundo se conoce hoy en día", comentó el día que hizo público el noviazgo en una de sus habituales apariciones en las tertulias de 'El Partidazo' de la Cadena Cope.

A sus 55 años, 'Cañete' desafió los cánones tradicionales para conocer a su nuevo amor a través de la pantalla. Una conexión que pronto se hizo real y que durante meses se ha estado alimentando con amor del bueno. De hecho, no hay más que escuchar el discurso que dio en la boda su hijo Lucas para dar fe que al exportero y Noemí el amor les ha pegado fuerte... muy fuerte.

El divertido discurso de Lucas en el que descubre el viaje relámpago a Bolivia

Su hijo Lucas, jugador del Tondela de la liga portuguesa, nació en València en 2002, solo cinco días después de que su padre colaborase de forma sustancial en el título de Liga 2001/02 del Valencia, tras 31 años de sequía, confirmado el 5 de mayo en La Rosaleda de Málaga. Ahora, con 23 años destaca en la portería y además muestra dotes de comunicador siguiendo los pasos de su padre. Su intervención en la boda, a la que acudió en compañía de su pareja, la 'influencer' Carla Asensi, no dejó lugar a dudas.

Imagen subida por Carla Asensi antes de la ceremonia civil / Instagram Carla Asensi

Las palabras de Lucas provocaron las risas de los presentes y dejaron claro todo lo que es capaz de hacer Santi por amor. "Bueno, pensad que por mí no ha cogido un avión aún, no ha venido a verme a Portugal, tampoco a mi hermana Carlota. ¡Son países fronterizos! Y se fue a Bolivia, setenta y dos horas, cenó con Noemí y volvió en el mismo día. ¡Y en turista! ¡En turista! Solo para que lo sepáis, ¿vale?", dijo el meta del Tondela.

El periodismo, el mundo profesional en el que se mueve Santi Cañizares desde hace años, no pudo faltar en su enlace. Periodistas deportivos como Juanma Castaño y Paco González allí estuvieron, perfectamente engalanados para la misma. Asimismo, tras la ceremonia, ya como marido y mujer, Santi y Noemí brindaron con los medios congregados a las puertas de Mas de Alzedo.

Mensaje de Noemí en redes sociales

Este sábado, primer día de la luna de miel, Noemí ha publicado, con varias fotos del momento, un mensaje en su perfil de Instagram en el que quiere agradecer a los presentes en la ceremonia y el convite los buenos momentos vividos. "Ayer celebramos nuestro amor rodeados de personas que queremos y que hacen nuestra vida más bonita. Gracias por cada mensaje, cada abrazo y cada momento compartido. Nos llevamos recuerdos preciosos y un corazón lleno de felicidad! Gracias por hacerlo inolvidable", escribió.

Cañizares y Noemí vivieron un día repleto de felicidad junto con amigos y familiares en València / Instagram noemiperll

Así vistieron los dos novios

Por último, como en todo boda que se precie, tampoco se echaron en falta los comentarios sobre la vestimenta de los novios. Santi escogió un traje de chaqueta de color azul marino. Una opción clásica con un chaleco gris perla y una camisa blanca, así como una corbata azul con estampado. Por supuesto, el exportero no renunció a su característico cabello decolorado con el que ya lucía en la portería hace dos décadas.

En cuanto a la novia, Noemí eligió un diseño blanco clásico y liso con efecto satinado. Con escote palabra de honor recto, el vestido realzaba el torso de la novia. La falda caía fluida hasta el suelo creando una discreta cola. La catalana se recogió la melena mediante un moño bajo trenzado sin adornos, realzado con unos pendientes bellos y sencillos.