Estos son todos los cuernos en La Isla de las Tentaciones

Que nadie espere monjas de clausura en La Isla de las Tentaciones. Como suele ser habitual en caso todas las ediciones (y vamos nueve), la villa de las chicas es la que más juego empieza dando. Que los participantes acuden más que predispuestos al programa es un hecho, no nacimos ayer. Pero está claro que algunos ni disimulan. No hay más que ver a Claudia.

La muchacha ha convertido Villa Playa en su fiesta particular. En cosa de un par de días ya se había liado con Gerard, un bombero que podría ser protagonista de Fahrenheit 451. Para los de la Generación Z, nos referimos a unos bomberos que se dedicaban a provocar incendios... Tras verlo Gilbert en su primera hoguera se volvió loco y no dudó en marcarse un 'Montoya'. Lanzó la tablet a la playa y se marcó un sprint a lo Koundé (consulta la galería de los parecidos razonables) mientras uno de los editores le seguía los pasos. Llegó gritando a la villa y tocaron corneta para que casi todos desaparecieran. Pillados con las manos en la masa, Gerard se desentendió de la jugada, mostrando su verdadera cara. Y es que el catalán no siente nada más allá de 'manguera' por Claudia.

Gilbert, una vez recobrado el aliento, decidió que lo mejor era un boca a boca con Noelia. Quizá consideró que se trataba de un empate, pero lo que no sabe es que su hasta la fecha novia y Gerard ya habían pasado de fase para entrar en el baile horizontal.

Claudia y Gerard, primeros cuernos en La Isla de las Tentaciones / SD

Ella fue la primera en sentar las bases de los cuernos, pero le siguió muy de cerca otra compañera: Sandra. La de Cádiz está loca por el toblerone y no logra separarse de Andrea, que si sigue apretando abdominales, en un descuido terminará defecándose encima. Cayeron los cuernos, aunque igual que en el anterior caso, es evidente que los actores no sienten nada por ellas. Son un simple objetivo. Uno más.

Entre Barranco y Olatz...

Otra que está a un paso de caer por el Barranco es Helena, la cani de Madrid. Parece que llegó más que cansada de Rodri, ese alumno de Llados que podría protagonizar la versión película de Caillou. Como a Claudia, no le había llamado la atención ningún soltero hasta que aparecieron los 'famosillos'. Y ahí se fijó en otro cani como es Barranco, un tipo más bien feo, pero con pinta de empotrador. Y quizá es lo que ella demandaba. Lo que no sabe es que Rodri lleva un tiempo reprimiéndose sus más bajos instintos para no hacer lo propio con Olatz, cuyo significado es 'cascada'. Se cierra el círculo, ya que una caerá por un Barranco y otro por una Cascada.

Hasta el momento es todo lo que se ha visto en el programón de Telecinco, pero bien sabemos que otros participantes darán juego. Juanpi no se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo su novia se monta su Erasmus particular con un italiano que no se despeina ni buceando. El de Cádiz cambió de tentadora favorita y ahora sí que se le ve más cómodo con Mara, una chica más fina y de su estilo que Érika. Habrá jaleo, está claro.

Barja y Borja: Una letra y poco más diferencia al jugador de Osasuna de uno de los tentadores más pesados de la edición / SD

Darío y Almudena, en cuarentena

La única pareja que queda original 'virgen' es la formada por Darío y Almudena. 11 años juntos no es moco de pavo y un rebaño como el que tienen en sus respectivas villas no debería ser suficiente para romperlo... pero ya se ven cositas. El malagueño es un tipo muy inseguro y celoso, algo que se supone que le etiqueta a su pareja. Este paso por el programa de la perdición es la antesala a su boda. O eso decían. Él no ha dejado de tontear y dejarse ronear por Cristina. No es que a ella le guste él, porque no le gusta nada... pero se cruzaron sus objetivos en un momento dado y ahí están. Darío ha caído en los celos de ver a su pretendienta jugueteando con Álvaro, con quien ya iremos. Y esto le ha llevado a dejarse seducir más por Cristina, que va a por todas. Las redes sociales hacen fuerza porque no caiga, que más de una década de relación no puede romperse por un simple plato de lentejas.