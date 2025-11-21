¿Creías que en Disneyland Paris todo cuesta? Cosas que son gratis y no sabías

Cuando pensamos en Disneyland Paris, es común imaginar magia, personajes y atracciones… pero también un gasto considerable. Sin embargo, muchos visitantes se sorprenden al descubrir que hay un montón de experiencias, servicios y detalles mágicos completamente gratuitos dentro del resort. Sí, leer eso ya es un alivio: ¡Disneyland Paris no es solo tiendas y restaurantes! Existen actividades que no requieren gastar un solo euro y que pueden hacer tu visita mucho más especial, memorable y económica.

Si estás preparando tu viaje y quieres aprovechar al máximo cada minuto sin vaciar tu cartera, aquí tienes una guía completa con cosas GRATIS en Disneyland Paris que probablemente no sabías, desde transporte hasta experiencias mágicas escondidas.

Puede sorprender a quienes nunca han ido, pero el espectáculo nocturno de fuegos artificiales y proyecciones sobre el Castillo de la Bella Durmiente es completamente gratis. No necesitas pagar un extra, ni reservar asiento, ni tener un pase especial. Basta con estar dentro del parque cuando cae la noche. El show —ya sea Disney Dreams! o el que esté vigente durante tu visita— combina efectos de luz, música, pirotecnia y escenas icónicas de películas Disney. Es uno de los mejores momentos del día y verlo es una experiencia imprescindible.

Muchos turistas no saben que la aplicación oficial de Disneyland Paris es completamente gratuita y funciona como un asistente personal dentro del parque. A través de ella puedes:

Consultar tiempos de espera actualizados al minuto.

actualizados al minuto. Revisar horarios de espectáculos y desfiles.

y desfiles. Ver mapas interactivos para ubicar baños, restaurantes, tiendas y atracciones.

para ubicar baños, restaurantes, tiendas y atracciones. Pedir comida con Mobile Order (según disponibilidad).

(según disponibilidad). Ver tu ubicación en tiempo real, algo especialmente útil en días muy concurridos.

Lo mejor de todo es que puedes usarla desde que entras al resort, sin necesidad de comprar nada adicional.

Fotos con el castillo — ¡y los fotógrafos pueden usar tu cámara!

Puede parecer sorprendente, pero los fotógrafos profesionales de Disneyland Paris pueden tomar fotos con tu propia cámara o móvil sin coste adicional. Claro, también pueden ofrecerte una fotografía oficial a través del servicio Disney PhotoPass, pero no estás obligado a comprarla.

Esto es ideal si quieres llevarte el clásico recuerdo con el Castillo de la Bella Durmiente, posar con tu familia o pareja, o incluso tomar fotos creativas para Instagram sin gastar más. Además del castillo, algunos fotógrafos en puntos de encuentro con personajes también aceptan hacer fotos con tu dispositivo.

La Navidad en Disney es un momento mágico. / SD

Además, una de las experiencias más encantadoras y menos conocidas de Disneyland Paris es la famosa Pixie Dust, disponible en la tienda Sir Mickey’s, cerca del castillo. ¿En qué consiste? Un Cast Member utiliza un polvo brillante especial (no tóxico) para darte un “toque mágico”, al estilo Campanilla, acompañado de una pequeña ceremonia. No cuesta nada, no necesitas comprar productos y es perfecto para niños… y adultos que también creen en la magia.

Transporte gratuito entre parques y hoteles Disney

Otra ventaja completamente gratuita es el transporte entre los Parques Disney, Disney Village y los Hoteles Disney, a través del sistema de buses y shuttles. Estos autobuses pasan cada pocos minutos y te llevan directamente desde tu hotel Disney a la entrada de Disneyland Park o Walt Disney Studios Park, lo que te ahorra tiempo, cansancio y dinero en taxis o transportes externos. También puedes recorrer algunos tramos caminando, especialmente entre Disney Village, los hoteles Santa Fe, Cheyenne, Newport Bay Club y Sequoia Lodge.