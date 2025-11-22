Europa Press

¡El Micalet, tomado por un simulacro en la Plaza de la Reina de Valencia

Imágenes de la Feria de la Semana de la Prevención de Incendios que se ha celebrado en la Plaza de la Reina con actividades están abiertas al público para conocer cómo trabajan los equipos de emergencia y las conductas a seguir por parte de los bomberos de Valencia, con simulacros de rescate en altura y talleres de concienciación para la ciudadanía. Ha asistido el concejal de Bomberos y Protección Civil, Juan Carlos Caballero.