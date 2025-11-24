Bombazo en La Isla de las Tentaciones: Mayeli, ¿expulsada por agredir a un tentador?

Mayeli es una tipa particular. Una actriz de reparto en el mundo que supone 'La Isla de las Tentaciones, pero con un guión algo enrevesado. Mayeli y Álvaro serán expulsados de las villas por el pésimo comportamiento de ella. La personaje tiene pasado como tentadora y es que estuvo pico y pala con Tadeo. Ninguno se gustaba, está claro, pero la cornamenta que le puso su pareja a Tadeo hizo que este respondiera dejándose llevar. Y Mayeli, encantada. Misión cumplida. Luego ya unos con otros y terminó formalizando algo la relación con Álvaro, de quien espera un hijo. Se supone.

En esta edición de 'La Isla de las Tentaciones' ha regresado la chica, pero esta vez como pareja para ponerse a prueba y tal. Sus celos parecían enfermizos de principio a fin y es que quien no se fía no es de fiar... y quien no es de fiar no se fía. Ella llegó como si fuera el no va más y pronto se le acercaron los solteros que no tenían objetivo. Se decidió por Aitor como tentador, pero lo hizo con desgana y dispuesta a amargarle la existencia. Cuando una es tóxica, pasan cosas en el programa estrella de las noches de Telecinco.

Fueron muchas las faltas de respeto que Mayeli lanzó contra Aitor sin motivo alguno. Una de las primeras, quizá tan entendible como absurda, es cuando dijo que su novio Álvaro era "3.000 veces más guapo que él". Tras recibir una gran variedad de desprecios, el joven llegó a decirles a compañeros y algunas de las chicas que "se cree la diosa".

Barja y Borja: Una letra y poco más diferencia al jugador de Osasuna de uno de los tentadores más pesados de la edición / SD

Llegó la hora de brindar y todo se alteró. "Por la nueva integrante, que es súper simpática", dijo Aitor, frente al "por que la semana que viene se vaya Aitor" con el que respondió. La tensión estaba servida, pero siguió su recorrido. Ella no cae bien a nadie y los solteros no daban crédito a la superioridad que pretendía mostrar la muchacha. Todos arropan a Aitor. "Fuera de aquí no le doy ni la hora. No colabora. La gente le habla y siempre está en modo estúpida", llegó a decir él. En los debates, incluso, ya mostró un lado violento por el que le llamó la atención la propia Sandra Barneda.

Mayeli, ¿expulsada?

Con todo esto, los rumores apuntan a una expulsión disciplinaria. Mayeri, que aporta entre cero y nada, habría agredido a Aitor según se rumorea por las redes sociales. Está por ver si sus insultos y menosprecios dieron paso a algo más físico o simplemente algún lanzamiento de objeto o materia. Pronto saldremos de dudas. Lo estuviera o no, lo que parece claro es que la chica no sabía que estaba embarazada (ya haremos cálculos), ya que en algunas imágenes parecía estar tomándose algunos cubatas.