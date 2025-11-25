¡Bombazo! Cazados dos tentadores de La Isla de las Tentaciones juntos

Está claro que La Isla de las Tentaciones es un programa de lo más entretenido. No es para menos ese gran share que está presentando para deleite de Telecinco, que algo consigue remontar este final de año gracias a la lluvia de cuernos y escenitas gorrinas que nos ofrecen nuestros protagonistas.

Las infidelidades están a la orden del día en las villas. Claudia ha convertido Villa Playa en su fiesta particular. En cosa de un par de días ya se había liado con Gerard, un bombero que podría ser protagonista de Fahrenheit 451. Para los de la Generación Z, nos referimos a unos bomberos que se dedicaban a provocar incendios... El catalán llegó como tentador VIP junto a Barranco, un tipo bastante feo y tosco que precisamente por esa imagen de tipo duro consigue atraer a determinado tipo de chica. Y en ese grupo entró del tirón nuestra amiga Helena.

La joven tenía muchas ganas de cornear a su novio y cualquier excusa era buena. Desde el primer instante se mostró muy atraída por Barranco, tonteando hasta el límite... que de eso va 'La Isla de las Tentaciones' y terminó pinchando, claro. La tipa se ilusionó con el famosete de discoteca, pero ya ha salido a la luz que para él era una simple muesca en su CV.

Crucemos la playa para visitar la villa de las tentadoras, donde Rodri (también conocido como Caillou) y Olatz se dejaron llevar más de lo que le hubiera gustado. O no. Un morreo y ya se lió parda. El concurso seguirá sus cauces, pero ha salido a la luz un asunto que podría alborotar el 'universo tentaciones': Barranco y Olatz están juntos y revueltos.

Olatz y Barranco, dos rompeparejas emparejados

La vasca y el catalán se liaron nada más salir de 'La Isla de las Tentaciones', dejando atrás sus aventuras con la parejita en cuestión. ¡Vaya cuatro patas para una mesa! El resquemor se cruza en tres direcciones. El caso es que quien fuera conocido por 'Mujeres y Hombres y Viceversa' fue cazado con la easotarra paseando por San Sebastián y dándose algo de cariño en público.

Olatz y Barranco, juntos y revueltos / Javi Hoyos

Eso sí, antes de todo ello ya ha confirmado Javi Hoyos (voz autorizada al respecto), que ambos se fueron de vacaciones a Marrakech al poco de abandonar el programa presentado por Sandra Barneda. Ya nos lo contarán en el reencuentro de 2026.