Las ofertas más solicitadas del Black Friday en Amazon (28 de noviembre) ya rozan stock

Desde el 20 de noviembre, Amazon ha lanzado su Black Friday 2025, ¡y las ofertas son una locura! Miles de productos están rebajados a precios que te dejan sin respiración. Pero ojo, ¡esto es por tiempo limitado! Así que no te duermas en los laureles, porque ya hay productos que están a punto de agotarse.

Las rebajas han desatado auténtica locura entre los compradores, y solo hay que ver la cantidad de carteles de "ofertas agotadas" que empiezan a llenar las páginas. Si aún te queda alguna duda o te has quedado atrás, ¡tranqui! Aquí tienes una selección de los productos más vendidos que están arrasando este Black Friday.

Las mejores ofertas (y las más vendidas) de este Black Friday 2025

Por menos de 500 euros, hazte con la Nintendo Switch 2 + Mario Kart World

La Switch 2 se ha convertido en la consola más buscada de los últimos días, y, en este sentido, esta oferta disponible en Amazon… es una magnífica opción. No solo porque puedes hacerte con ella a un precio de lo más rebajado, sino porque, además, puedes conseguirla con el juego de Mario Kart.

No es de extrañar, así, que se haya convertido en uno de los productos más solicitados por los usuarios en los últimos días.

Rebajada a 36 euros, la luz de emergencia V16 que todos buscan

La DGT ha puesto fecha límite, y el Black Friday ha facilitado el cumplimiento de esta nueva normativa. Y es que, ahora mismo, puedes hacerte con esta luz de emergencia V16, que sustituye a los clásicos triángulos y que busca prevenir accidentes… y sí, también evitarte una multa de hasta 200 euros.

El iPhone 17 Pro Max, el último móvil de Apple, ¡rebajado!

Aunque no estamos hablando de una rebaja típica de Black Friday, Amazon ha decidido hacer un pequeño guiño a los fans de Apple.

El iPhone 17 Pro Max, con su pantalla de 6,3 pulgadas, impresionante autonomía y cámaras que hacen maravillas en cualquier situación, ahora tiene un precio más bajo. ¿A qué esperas para renovar tu móvil con lo último de Apple?

Más de 200 euros rebajado: el MacBook Air de 13 pulgadas

No es ningún secreto que los MacBook de Apple son señalados y destacados por muchos expertos por la perfección que poseen. Y este MacBook Air de 13 pulgadas no se queda para nada atrás.

Con un diseño increíblemente ligero, un rendimiento asombroso para trabajar (o jugar), su larga autonomía y su sistema integrado de lo más práctico… este ordenador rebajado es perfecto para todos aquellos que, por A o por B, no se separan en demasía de su ordenador.

Por solo 77 euros, el soplador de hojas de Bosch más buscado del Black Friday

El frío ha llegado oficialmente… y eso solo significa dos cosas: la primera, por fin podemos estrenar el abrigo tupido que parecía que no iba a salir del armario, y la segunda, que los árboles parecen haber recordado que son de hoja caduca. ¿Resultado? El jardín o la terraza de la casa está plagado (y no, no es una exageración) de hojas marchitas que parecen no querer marcharse.

Sin embargo, el Black Friday y este soplador de hojas eléctrico de Bosch facilitan la tarea. Con solo pulsar un botón, podrás soplar, aspirar e, incluso, triturar todas las hojas que estén en tu camino.

Por 27 euros, este Black Friday podrás hacerte con más de 900 toallitas Dodot en Amazon

Si te decimos que, por menos de 5 céntimos, puedes hacerte con una toallita gracias a esta oferta de Amazon por su Black Friday 2025, ¿cómo te quedas? Pues sí, como lees, si te haces con este producto rebajado (si llegas a tiempo, claro), podrás olvidarte de adquirir o comprar toallitas en mucho tiempo.

¿Lo mejor? Que, si bien está pensado para no alterar ni irritar la piel delicada de un bebé, también resulta ideal para cualquier tipo de piel.

La cámara favorita de los influencers, ¡la tuya con casi un 20 % de descuento

Si eres de los que siguen a influencers, seguro que más de una vez te has sentido tentado por algún producto que muestran en sus vídeos. Y aunque ya no hay viaje sin un airtag en la maleta (gracias, María Pombo) o la opción para Android, lo cierto es que esta cámara de enfoque rápido se ha convertido en un must entre los creadores de contenido.

¿Por qué? La respuesta es sencilla: a diferencia de otras cámaras, esta tiene un sensor de movimiento que ajusta el encuadre de forma automática, ¡sin que tengas que mover un dedo! Además, cuenta con estabilización mecánica avanzada, para que tus vídeos sean perfectamente nítidos sin temblores. Y por si fuera poco, captura sonido de alta calidad para mejorar aún más tus grabaciones. Si te apasionan los vlogs, esta cámara es, sin duda, tu mejor aliada.

De 130 a 66 euros: los auriculares JBL que están arrasando en Amazon

Cuando se trata de auriculares, siempre hay algo que resalta: ¡la calidad de sonido! Estos auriculares JBL de diadema no tienen nada que envidiar a los famosos AirPods.

Con el exclusivo sonido JBL Pure Bass, podrás disfrutar de una experiencia musical única, mientras cancelas el ruido ambiente con solo presionar un botón. Esto es ideal si buscas concentración total o simplemente sumergirte en tus canciones favoritas sin distracciones. La mejor parte: ¡están casi a mitad de precio!

A 15 euros: ¡el set de 4 botellas de Fairy Ultra Poder está a un precio increíble!

Si no tienes lavavajillas, no solo te recomendamos un escurreplatos práctico, sino que te hacemos una recomendación que cambiará tu forma de ver los detergentes. ¡El Fairy Ultra Poder! Con su fórmula avanzada, deja los platos más difíciles impecables, y ahora, puedes conseguir un set de 4 botellas por tan solo 15 euros. Un auténtico chollo para tu cocina.

Con un 45 % de descuento, el reloj Garmin que te ayudará a empezar la vida fit

Aprovechar el Black Friday 2025 para adquirir un smartwatch es una magnífica ocasión, más aún si estás pensando en introducirte en la vida fit.

En este momento, el Garmin Vivoactive 5 es una excelente opción. Sí, el mismo que, más allá de mostrarte las últimas notificaciones o registrar tus datos de actividad, te asesora sobre cuántas horas de sueño necesitas, te ofrece consejos sobre cómo mejorar… y, además, te proporciona más formas de moverte mientras te permite comprender cómo el estrés, la edad o el ciclo menstrual impactan en tus constantes.

De 85 a 39 euros: el cepillo eléctrico Oral-B con recambios para una sonrisa reluciente

Elimina hasta un 100 % más de placa, incluso en las zonas de difícil acceso, para unas encías más sanas en comparación con un cepillo manual, gracias a la tecnología 3 en 1 de limpieza profunda de Oral-B… el mismo que, ahora mismo, puede ser tuyo por 39 euros.

Por solo 69 (antes 153 euros): el juego de tres sartenes de Tefal

Este juego de tres sartenes de 20, 24 y 28 centímetros se ha posicionado como una de las grandes gangas de este Black Friday. Y es que, si habitualmente cuenta con un precio que supera los 150 euros, ahora, pueden ser tuya por 69 euros.

Ahora bien, ¿qué es lo que tienen estas sartenes para causar tanta sensación? Pues bien, para empezar, cuenta con un revestimiento antiadherente, el mismo que está reforzado con partículas de titanio. Es decir, esta reforzado con partículas de titanio, lo que le brinda un plus de durabilidad y, sí, facilita su limpieza. Además, resulta compatible con gas e inducción.

Despídete de las ojeras y las bolsas con este borrador de L'Oréal Paris rebajado a 15 euros

Deshincha, alisa y suaviza las bolsas de los ojos en menos en 15 minutos. Probado clínicamente que reduce la hinchazón y las arrugas. Disfruta de unos ojos más firmes y rejuvenecidos. Ofrece un acabado transparente efecto filtro. Aplica una cantidad muy pequeña bajo cada ojo dando toquecitos desde dentro hacia fuera

De 230 a 99 euros: el robot aspirador de Lefant... ¡a su precio mínimo!

El robot aspirador M320 combina tecnología avanzada y eficiencia en un diseño 3 en 1 que barre, aspira y friega. Con una succión de 6000 Pa, elimina pelo, polvo y migas en todo tipo de suelos.

Ofrece hasta 240 min de autonomía, retorno automático a base, control por app y compatibilidad con Alexa/Google Assistant. Su cepillo ecológico tipo panal y filtro HEPA mejoran la higiene del hogar. Ahora con una rebaja especial de 300 €, por tiempo limitado.

Por menos de 500 euros, el televisor Xiaomi TV más vendido del Black Friday

Con una rebaja superior al 50%, este televisor Xiaomi con tecnología QLED es una verdadera ganga. Su calidad de imagen es impresionante, y además, podrás acceder a miles de aplicaciones como Netflix, Prime Video o Disney+ al instante. Perfecto para ver tus series y películas favoritas desde la comodidad de tu hogar.

Por solo 36 (antes 67 euros): el aciete de Kérastase capaz de nutrir y reparar cualquier melena

Todas las personas que lo han probado, lo confirman: este aceite de Kérastase es una auténtica pasada. Y, por eso, ahora que está rebajado casi al 50 %... es una magnífica oportunidad para hacerte con ello. El porqué es sencillo: nutre sin apelmezar, protege contra la oxidación y el calor, y realza el cabello apagado aportándole brillo, suavidad y flexibilidad.

El porqué recae en su fórmula perfumada que combina aceites vegales de camelia silvestre francesa, marula y argán por sus propiedades intensamente nutritivas. ¿Lo mejor?Se puede utilizar sobre el cabello húmedo para facilitar el secado, o sobre el cabello seco para un acabado sedoso perfecto.

Hazte con unos AirPods 4 por menos de 110 euros

Con casi 15.000 valoraciones, los nuevos AirPods 4 de Apple son un éxito total. Estos auriculares inalámbricos ofrecen una cancelación activa de ruido, un diseño más cómodo y controles táctiles para gestionar música y llamadas sin esfuerzo. ¡Un regalo perfecto para ti o para alguien especial!

Rebajado a 29 euros: el tónico de Paula’s Choice para una piel impecable

Este tónico es el sueño de las pieles mixtas y grasas. Con un 2 % de ácido salicílico y activos calmantes como el extracto de té verde, elimina las células muertas tanto en la superficie como en los poros, dejándote con una piel más limpia, tersa y sin imperfecciones.

Si quieres mejorar tu rutina de cuidado facial, este tónico es un auténtico must.

De 80 a 39 euros: el videojuego EA Sports FC 26

Este videojuego es un imprescindible para los fanáticos del fútbol. Con más de 20.000 futbolistas, 750 clubes y 120 estadios, EA Sports FC 26 te ofrece la experiencia más realista y emocionante de la saga. ¡Desafía a tus amigos y vive la pasión del fútbol como nunca antes!

Rebajada un 44 %, así es la plancha de pelo profesional GHD Gold

¿Quieres tener un cabello suave, liso y brillante? Esta plancha GHD Gold es todo lo que necesitas. Con su tecnología dual zone, mantiene una temperatura constante de 185ºC para un acabado profesional, sin dañar tu cabello. ¡Es el secreto para un peinado perfecto!

Por solo 85 euros, la aspiradora Rowenta XPert 6.60 perfecta para acabar con la suciedad

¿Buscas una aspiradora potente, ligera y asequible? La Rowenta XPert 6.60 es la opción perfecta. Con su tecnología antienredos y un rendimiento excelente, te ayudará a mantener tu hogar impecable sin complicaciones. ¡Y todo por menos de 90 euros!

Con un 30 % de descuento: el succionador de clítoris más popular, LELO SONA 2

Si buscas algo más que un baño relajante, el LELO SONA 2 Cruise es el complemento perfecto.

Con su diseño sumergible y sus pulsos sónicos suaves, se convierte en la opción ideal para principiantes, despertando las zonas erógenas de una manera única.

Si lo tuyo es el placer, este succionador te llevará a nuevas alturas, con la calidad LELO que garantiza una experiencia sensorial inolvidable.

Amazon dispone con un 42 % de descuento: el aspirador Bissell más codiciado y deseado del Black Friday 2025

Destacado como oferta de ventas rápidas, este aspirador de la firma Bissell se ha convertido en uno de los productos más solicitados.

Y es que con la llegada de las alfombras, este aspirador de manchas con motor y un nicel de ruido mínimo, se posiciona como una opción ideal para la eliminación efectiva de toda la suciedad en casa e, incluso, como aspiradora para coche gracias a los distintos cabezales que posee.

Con un 30 % de descuento: el Samsung Galaxy S25 Ultra más buscado y deseado del momento

Si bien el lanzamiento del nuevo Iphone ha conseguido revolucionar el panorama en el terreno de los móviles, la realidad es que este Samsung Galaxy S25 Ultra no se ha quedado nada atrás.

Con él, podrás disfrutar de un sistema creativo avanzado para capturar, visualizar y editar imágenes y vídeos como nunca antes. Además, cuenta con un procesador de lo más potente capaz de soportar cualquier carga.

