En Directo
Mejores ofertas Amazon, en directo: los chollos y rebajas que arrasan en la recta final de Black Friday 2025
Amazon lanzó su campaña de Black Friday el 20 de noviembre y algunos productos ya se están agotando. Aprovecha los increíbles descuentos y prepárate para el Cyber Monday del 1 de diciembre con nuestra selección de los mejores productos al precio más bajo
Descuentos de hasta el 70 %: las mejores ofertas que puedes disfrutar (y adquirir) en Black Friday 2025
Por 10 euros, la crema hidratante de L'Oréal para hombre
Por solo 76 (antes 189 euros) el reloj Fossil para él que no te cansarás de llevar
Con un 30 % de descuento: el Samsung Galaxy S25 Ultra más buscado y deseado del momento
La cámara que más están pidiendo los creadores de contenido, ¡muy rebajada!
Por menos de 50 euros, el polo Boss todoterreno para él más cómodo
Por menos de 30 euros: hazte con el Echo Dot más solicitado
Con un 62 % de descuento: el juego de cubertería que renovará y le dará un toque sofisticado a la mesa esta Navidad
De 120 a 64 euros: la cafetera mini De’Longhi y cápsulas de café
El secador de Dyson se convierte en una opción de regalo 10 de 10
De 240 a 99 euros: así es el robot aspirador preferido por los usuarios para un suelo reluciente
El Black Friday de Amazon 2025 alcanza su punto máximo esta semana: ¡última oportunidad para conseguir esos productos que llevas tiempo deseando a precios increíblemente bajos!
Desde la codiciada cafetera De’Longhi, famosa por su calidad, hasta el pantalón que mejor estiliza la silueta, pasando por sets de Lego y el último modelo de móvil que está arrasando.
Para que no te pierdas ninguna oferta, te traemos las mejores ofertas minuto a minuto.
Crema hidratante ligera diseñada específicamente para que los hombres combatan las arrugas y la piel seca y apagada, mantiene la piel hidratada, combate los primeros signos de envejecimiento. Además, reafirma y protege la piel. Por otro lado, le proporciona una hidratación intensa para una piel más fresca y revitalizada.
Por solo 76 (antes 189 euros) el reloj Fossil para él que no te cansarás de llevar
Bajo un diseño de color monocromático del color de moda, Amazon ha dispuesto a su precio mínimo y como oferta anticipada del Black Friday este reloj de la carismática firma Fossil.
Este reloj no solo es la opción perfecta para llevar a diario gracias a su diseño ultraversátil, sino que también se convierte en un regalo excepcional. Y no exageramos: no nos sorprendería que se agotara en cuestión de horas.
Con un 30 % de descuento: el Samsung Galaxy S25 Ultra más buscado y deseado del momento
Si bien el lanzamiento del nuevo Iphone ha conseguido revolucionar el panorama en el terreno de los móviles, la realidad es que este Samsung Galaxy S25 Ultra no se ha quedado nada atrás.
Con él, podrás disfrutar de un sistema creativo avanzado para capturar, visualizar y editar imágenes y vídeos como nunca antes. Además, cuenta con un procesador de lo más potente capaz de soportar cualquier carga.
La cámara que más están pidiendo los creadores de contenido, ¡muy rebajada!
Captura con mayor claridad asombrosas vistas nocturnas y puestas de sol. Encuadra tus tomas sin esfuerzo - Logra la composición ideal con la pantalla táctil expansiva de 2 pulgadas de Osmo Pocket 3, que gira para poder grabar en horizontal y en vertical.
Por menos de 50 euros, el polo Boss todoterreno para él más cómodo
Con un patrón cómodo, un corte regular y un cuello de punto plano, este polo de Hugo Boss -disponible en distintas tonalidades- es una magnífica opción para llevar en el día a día. Incluso en los días más fríos; está confeccionada con materiales de primerísima calidad.
De ahí a que sea una magnífica opción para adquirir ahora que está rebajado.
Por menos de 30 euros: hazte con el Echo Dot más solicitado
Amazon ha sorprendido con una de las rebajas más llamativas del Black Friday. El protagonista es el nuevo Echo Pop con Alexa, que roza a su precio mínimo histórico.
Con un diseño compacto y un precio casi simbólico —solo 29 euros—, este dispositivo convierte cualquier hogar en un espacio inteligente. Permite controlar la música, consultar noticias, programar recordatorios o resolver preguntas del día a día, todo con la voz.
Con un 62 % de descuento: el juego de cubertería que renovará y le dará un toque sofisticado a la mesa esta Navidad
Con un diseño contemporáneo, esta cubertería de acero inoxidable templado al frío, espigo hasta el final del mango, mango de material antideslizante... resulta perfecto para renovar o disponer en la mesa en estas fechas navideñas.
De 120 a 64 euros: la cafetera mini De’Longhi y cápsulas de café
El modelo Piccolo XS de De'longhi está pensando especialmente para cocinas pequeñas. De tamaño compacto, esta cafetera de cápsulas es más que suficiente para una familia entera.
Aunque no realiza más de un café al mismo tiempo, no es necesario esperar entre taza y taza para volver a usarla. Y, por las mañanas, nada más encenderla, solo hace falta esperar 30 segundo para que esté lista.
El secador de Dyson se convierte en una opción de regalo 10 de 10
¿En busca del (auto)regalo perfecto? Entonces, déjanos decirte que este secador de pelo Dyson lo es. Sobre todo, si es para una persona que le encanta presumir de pelazo.
Y es que este secador Dyson Supersonic, es un secador iónico que ajusta automáticamente el flujo de aire y la temperatura por medio de unos sensores. Los mismos que cuidarán hasta al raíz de tu melena y que serán los responsables de conseguir un cabello suave y sano.
De 240 a 99 euros: así es el robot aspirador preferido por los usuarios para un suelo reluciente
Este robot aspirador aspira con una fuerza de succión de 2700 Pa barre con sus 2 cepillos laterales para rincones y limpia en profundidad con el cepillo central desechos de gran tamaño, friega con mopa y depósito de agua con el sistema Aqua Force
