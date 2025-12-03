El ridículo bocadillo de jamón que venden en el Bernabéu

Los nuevos estadios y recintos deportivos están cada vez más enfocados a una experiencia 360 en donde el evento deportivo en cuestión, queda en un segundo plano. Al menos, sobre todo, en lo que a deportes con sello 'norteamericano se refiere ya sea la NBA o la NFL, donde los espectadores se pasan medio día en el estadio comiendo, bebiendo, comprando y, de paso, viendo el partido. Esta forma de consumir eventos deportivos todavía no se ha asentado en la cultura europea, donde por ejemplo, en el fútbol, la gente acude al recinto a ver el partido y luego ya a disfrutar de la oferta gastronómica es algo secundario.

Sin embargo con la apuesta de los grandes y medianos clubes por estadio que funcionen los 365 días, este tipo de experiencia cada vez está más extendida en Europa con el objetivo de generar más ingresos para las entidades deportivas más allá de la venta de entradas o merchandising. El Roig Arena o el Bernabéu son buenos ejemplos de este tipo de apuesta y, en general, todos los nuevos estadios. En este caso el Bernabéu ha sido el foco mediático de medio mundo en el último mes con la celebración del partido de la NFL entre Miami Dolphins y Washington Commanders.

Vista exterior del Santiago Bernabéu de Madrid, antes del partido de la NFL. / AFP7 vía Europa Press

Miles de aficionados norteamericanos en Europa aprovecharon para ver algo de su 'país' en Madrid. Otros muchos seguidores de la NFL a nivel europeo también se acercaron a esta cita anual en Europa para disfrutar del deporte que les gusta pero que se celebra a miles de kilómetros al otro lado del Atlántico.

Una cita que servía también de preparación para una Madrid que el año que viene acogerá un Gran Premio de Fórmula 1, que ya está generando muchas dudas a nivel organizativo entre los equipos de la Fórmula 1 por los tiempos de construcción del nuevo trazado capitalino. Más allá de eso la polémica sobre la NFL ha surgido por las quejas de un aficionado extranjero por el precio y la calidad de la comida que supuestamente compró en el Bernabéu. Ridículo. En ese post el usuario muestra un bocadillo de jamón ibérico abierto donde casi no hay sustancia y el resto es pan. 10 euros. "€10 iberico jamon sandwich at the Bernabéu (10 euros un bocadillo de jamón ibérico en el Bernabéu)", acompaña este usuario la publicación que originalmente es de Jack Settleman en 'X'.

Las reacciones sobre el bocadillo del Bernabéu, de todo tipo

Los comentarios, que casi todos son de usuarios que utilizan el inglés, así que es lógico pensar que muchos no son españoles se burlan y alucinan con el precio y la calidad de la comida ofrecida en el Santiago Bernabéu durante la celebración del partido de NFL. Algunos se lo toman a guasa con juegos de palabras: "Jamón IbericNO", "More jamoff than jamon" o "Need the money for referees (necesitan dinero para los árbitros)".

Hay otros que directamente se lleman las manos a la cabeza por el precio y la comida ofrecida: "Recession indicated"

Desde luego no es la mejor imagen para vender al mundo exterior en un acontecimiento con ese Miami Dolphins - Washington Commanders disputado en Madrid. De hecho también se pudo ver las quejas de otros aficionados o periodistas por la dificultad de moverse por el interior del Bernabéu y también de la escasez de oferta de comida y puestos de restauración. Parece que la experiencia no fue completa o le queda mucho para acercarse a un espectáculo como los de los estadios de la NFL norteamericanos.