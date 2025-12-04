Adara Molinero desvela su encuentro sexual con una mujer
Se lo dijo a su madre, que no daba crédito a la revelación de su hija
Luis Alloza
Adara Molinero ha sorprendido a propios y extraños con una revelación muy íntima y que no había salido a la luz hasta ahora, que ella misma lo ha confesado.
La exconcursante de 'Supervivientes' o 'Gran Hermano dúo' está de estreno en Mitele, donde ha sido partícipe de su nuevo videopodcast llamado 'En las mejores familias'. Ahí ha hablado con su madre, Elena Rodríguez, sobre muchos temas personales, pero lo más llamativo ha sido el momento en el que ha hablado de sus confesiones más íntimas.
Todo empieza con una pregunta a priori bienintencionada, pero que destapa todo el pastel. Su madre le pregunta a Adara por la atracción que siente hacia Sandra Barneda, presentadora por ejemplo de 'La isla de las tentaciones' y que es abiertamente lesbiana. Y a partir de ahí se desencadena todo.
Adara confiesa que, en este momento de su vida, está abierta a todo, es decir, a estar con mujeres y con hombres. No sabe hacia dónde tirar: "Sin etiquetas", dijo tras la ruptura con Álex Ghita. Quiere conocer gente y le da igual el sexo.
Eso ya dejó a su madre boquiabierta, pero fue mucho más allá. Sin tapujo alguno, su madre le cuestionó directamente si ya había tenido una experiencia sexual con una mujer y la respuesta fue que sí: "Qué fuerte, no me puedo creer que está hablando de esto con mi madre. Es surrealista", dijo. Ahora bien, lo que no desveló es con quién tuvo más que palabras.
