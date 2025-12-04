Hiba Abouk desvela la cantidad de sexo que tiene al mes

Hiba Abouk (36) ha aceptado la invitación de David Broncano (37) para sentarse en el sofá con mantita de 'La Resistencia', y claro, ya era hora de que el presentador volviese a preguntar por el dinero y las relaciones sexuales de sus invitados. Lo hizo y las respuestas que hemos obtenido son material de primerísima calidad, así que ponte cómoda que empezamos en tres, dos, uno...

La quinta temporada de 'La Resistencia' lleva poco tiempo pero ya nos está regalando momentitos de lo más entretenido. ¿Te imaginabas a Hiba Abouk llevando un tupper a un plató de televisión para que David Broncano y el resto del equipo prueben sus platos típicos del Magreb? Pues sí, ha pasado.

Pero hay más. Hiba contó, entre otras cosas, que estaba más a gusto que un arbusto en París, ciudad en la que jugaba su expareja, el futbolista Achraf Hakimi. Es un defensa marroquí muy bueno, y sí, está forrado. Lo malo es que ella no podrá disfrutar mucho más de su dinero tras anunciarse los trámites del divorcio y que el jugador ya había puesto su fortuna a buen recaudo antes de que la actriz preguntara por lo suyo. Hay juicio pendiente, eso sí.

Hiba Abouk: Las mejores fotos de la actriz española más sexy /

De los euros que tiene le ha preguntado el presentador, ¿y sabes qué le ha contado Hiba? Lo que nos temíamos, que le va bien. Al escuchar tal contestación, el de Santiago de Compostela cayó en que llevaba meses sin preguntar cuánto dinero tienen sus invitados en su cuenta bancaria. Bueno, el dinero y la cantidad de veces que han practicado sexo a lo largo del último mes. Aitana, de hecho, fue una de las últimas, ¿te acuerdas? Dijo que mucho sexo y una hipoteca.

"Hace meses que no preguntábamos por las míticas cuestiones de dinero y sexo, vamos a retomarlas", decidió el gallego. A la actriz de 'El Príncipe' le entró la risa pero no se negó a contestar. De hecho, quiso saber si tenía que elegir entre una de las preguntas o si podía contestar a las dos. ¡Bingo!

"El dinero que tienes y las relaciones sexuales del último mes", aclaró Broncano. ¿Te imaginas lo que ha soltado ella? Pues mira, de los ceros en la cuenta bancaria confesó que ha trabajado bastante y que ha hecho "la suficiente publicidad" para formar una familia y tener "muchos hijos más", si bien es cierto que la inmensa mayoría de dinero que entraba en la familia era por medio del futbolista, muy bien pagado en el PSG.

Del sexo, como te decíamos, también se ha hablado. David recordó que el coito valía 1 punto y la masturbación, 0,5. Hiba se quedó pensando y al rato le dijo: 6,5. ¡Por encima de la media! Visto lo visto, lo mismo los números no cuadran con los de Achraf...