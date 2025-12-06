El sencillo método para oler a colonia todo el día que arrasa en TikTok

A todo el mundo le gusta oler bien, de hecho, cuantas más horas dure el aroma a perfume mucho mejor. Sin embargo con el paso de las horas del día, las diferentes actividades que se realizan e incluso el entrar y salir de según que establecimientos o transportes públicos, ese olor a perfume puede irse rápidamente.

Aunque parezca que no se puede mantener el olor de la fragancia durante todo el día, sí que existen métodos para que esta dure incluso 24 horas o eso dice la tiktoker Erin Dugan Jurchak

El truco para ponerse colonia

El vídeo cuenta con más de 200.000 reproducciones en la red social. En TikTok se ha convertido en todo un fenómeno como un gran consejo tal y como lo aseguran algunos usuarios en los comentarios de la publicación.

Pues bien el truco es bien sencillo y lo único que se necesita tener en casa además de tu fragancia favorita es un bote de vaselina.

Esta la debes extender en la zona en la que vas a aplicar el perfume, en los puntos habituales como el cuello o en las muñecas por ejemplo. Esto provocará que el perfume se mantenga adherido a tu piel durante más tiempo.

Si no lo has hecho todavía, pruébalo.