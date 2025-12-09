Los tres grandes cambios para 2026 en Disneyland Paris

¿Tienes previsto ir a Disneyland Paris en 2026? Los fans de Disney y visitantes de Disneyland Paris tienen novedades notables en la experiencia con personajes de cara al próximo año. Tres cambios que han revolucionado la forma en que se organizarán estas comidas mágicas, una de las experiencias con más éxito en las visitas del famoso parque de atracciones en París. Novedades que se unen a cierre de uno de sus parques más emblemáticos con la llegada del mundo Frozen a las instalaciones.

Y es que el restaurante Plaza Gardens cerrará por reformas desde abril, motivo por el que Mickey se unirá a las princesas en el Auberge de Cendrillon, mientras que el restaurante La Table de Lumière estará abierto para todos los visitantes.

Cierre de Plaza Gardens

Una de las noticias más sorprendentes es el cierre planeado del restaurante Plaza Gardens por reformas durante parte del año 2026. Se ha observado que, al consultar reservas para fechas a partir de abril de 2026, Plaza Gardens ya no aparece entre las opciones disponibles para comidas con personajes, lo que ha generado rumores de remodelación.

Plaza Gardens ha sido durante años un pilar de la experiencia con personajes: ofrece desayunos y cenas tipo buffet con personajes clásicos de Disney (como Mickey, Minnie, Goofy, entre otros). El cierre temporal implicará que los visitantes no podrán reservar este restaurante para las comidas con personajes durante el periodo de reforma.

Mickey, junto con las princesas

Otra de las transformaciones más interesantes para 2026 es la combinación de personajes en el restaurante Auberge de Cendrillon: la presencia de Mickey junto con las princesas. Hasta ahora, este restaurante ha sido tradicionalmente un espacio reservado para experiencias con princesas Disney exclusivamente. A partir de marzo 2026 Auberge ofrecerá comidas en las que Mickey se une al grupo de princesas para compartir con los visitantes de Disney.

Mickey Mouse. / Archivo

La Table de Lumière: abierta ahora para todos los visitantes

El tercer gran cambio es que La Table de Lumière, que hasta ahora estaba restringido principalmente a los huéspedes del Disneyland Hôtel, estará disponible para todos los visitantes a Disneyland París. Durante la renovación del hotel y los ajustes del resort, ciertos restaurantes exclusivos estaban limitados a quienes se hospedaban allí.

La Table de Lumière es un restaurante con servicio de mesa que permite encuentros con príncipes y princesas, ambientado en un entorno elegante inspirado en la Galería de los Espejos y elementos de La Bella y la Bestia. Hasta ahora, solo los huéspedes del Disneyland Hotel podían reservarlo mediante ciertos canales exclusivos.

Ya hay fecha de apertura de World of Frozen

La gran novedad, sin embargo, será la apertura del nuevo parque. El 29 de marzo de 2026 marcará la fecha histórica para la apertura de 'World of Frozen', la innovadora área temática inspirada en la saga de animación Frozen de Walt Disney Animation Studios. Rebautizado como Disney Adventure World, que duplicará su tamaño actual fusionando universos icónicos de Disney, Pixar y Marvel para convertirse en un destino turístico de vanguardia a nivel europeo.