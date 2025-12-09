Atlas News

El emotivo homenaje a la Policía Local y a los vecinos de Paiporta por la DANA

El campo de fútbol El Terrer de Paiporta (Valencia) ha sido hoy escenario de un emotivo homenaje a todos los vecinos y también a la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y trabajadores municipales. El Ayuntamiento de la localidad ha concedido la Medalla Dorada a todos ellos y además ha distinguido con la medalla al mérito profesional a 1.450 policías locales, guardia urbana, udaltzaingoa y policías municipal de toda España. Tras las palabras del alcalde, se ha rendido homenaje a las 56 víctimas de Paiporta con la entrega de una corona de laurel y se ha otorgado la Medalla de Oro a título póstumo al Guardia Civil que murió ahogado en el retén, Adolfo Torres Lafuente, y que fue recogida por su hermana.