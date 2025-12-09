Almudena agrede a Sandra Barneda en La Isla de las Tentaciones

Darío no ha respetado a su novia en las dos primeras semanas de programa y la andaluza no ha podido soportarlo en un enfrentamiento cargado de violencia emocional... y física. La Isla de las Tentaciones es un programa que va de eso, de cuernos. Es la salsa de un espacio exitoso a más no poder en lo que se refiere a audiencia. La moral va por otro lado, que lo que aquí premia es el espectáculo.

Todo lo fina que es físicamente Almudena lo compensa sobradamente con una boca que le pierde. No se pueden decir más palabras malsonantes en un minuto que las que suelta la muchacha. El caso es que Telecinco tuvo la idea de organizar una breve quedada de esas que montan con un panel transparente por medio para que se comuniquen por gestos. El problema es que más allá de los mencionados gestos hubo de todo. Gritos, insultos e incluso lanzamiento de cocos.

Almudena no ha podido soportar el tonteo extremo de Darío... y eso que no ha visto todavía el beso con toqueteo +18. Darío está más hot que un tobogán metálico en agosto y no puede evitar acercarse a ronear a su tentadora. 11 años de relación a la basura es como vender una herencia por un plato de lentejas, que por mucho que lleven chorizo, no superan una simple digestión.

'Cocotazo' a Sandra Barneda

Pues eso, que entre gritos y llantos, Almudena (que ya veremos si hoy sigue con Darío o está con Borja) decidió usar su brazo como una catapulta y lanzó repetidas veces el coco contra la frontera. En una de esas ocasiones, el coco salió rebotado contra Sandra Barneda, que golpeada. La andaluza rompió a llorar y le suplicó disculpas a la presentadora: "Perdón, perdón, perdón", se lamentó. La presentadora, por su parte, sólo acertó a asegurarle que habrá "consecuencias".

Segundo caso de violencia física

Con esto ya hemos sido testigos de otro nuevo episodio de violencia física tras el que le costó la expulsión a la desquiciada Mayeli.