ALERTA NARANJA
Los 32 centros educativos de València sin clases el lunes 15 de diciembre
La decisión del Ayuntamiento se ha comunicado a los centros de las zonas inundables y a los de las pedanías de La Torre, Castellar-Oliveral y Forn d’Alcedo
En Pinedo y El Saler los centros estarán abiertos pero la jornada será no lectiva por el acuerdo con el Ayuntamiento con las direcciones de los centros
Las clases paran en València este lunes en 32 de sus centros educativos. En la reunión del Cecopal de las 18:00 y tras la información en el Cecopi de que a partir de las 06:00 del lunes la alerta pasará a ser naranja por lluvias y tormentas y se mantendrá hasta las 12 del lunes 15 de diciembre, se ha decidido el cierre de la actividad docente en los centros ya determinados por el Ayuntamiento en el Protocolo de Protección Civil para la situación de alerta naranja por lluvias, lo que ya se ha comunicado a los centros educativos afectados. Estos centros son:
Centros de Pedanías afectadas por la dana 2024:
1. Centro Privado Nuestra Señora del Rosario-Trinitarias (Castellar-Oliveral)
2. CEIP Forn d’Alcedo
3. CEIP Padre Manjón (La Torre)
4. Escola Privada de Música Santa Cecilia Castellar-Oliveral
5. Escola Privada de Música C. Instr. Musical Castellar-Oliveral
6. IES Ravatxol (Castellar-Oliveral)
7. CEIP Castellar-Oliveral
8. Centre Priv. Ed Inf. 1er. Cicle Sambori (La Torre)
9. Centre Privat FP CFFolgado (Faitanar)
10. CEE Pub. Rosa Llácer (Castellar-Oliveral)
11. Centre Priv. Ed. Inf. 1er. Cicle Formiguetes (Castellar-Oliveral)
12. Escola Privada de Música Sedajazz (La Torre)
13. Centre Universitat Popular Castellar-Oliveral
14. Centre Universitat Popular Forn d’Alcedo
15. Centre Universitat Popular La Torre
16. Centro Ocupacional de La Torre
Centros en zonas inundables:
1. CEIP Camí de l’Horta (Benimàmet- Beniferri)
2. CEIP José Senent (Massarrojos)
3. IES Isabel de Villena (València)
4. CEIP Blasco Ibáñez (València)
5. Escola Privada de Música El Palmar
6. Escola Privada de Música Agrupación Musical Massarrojos
7. Centre Estranger València Montessori School (València)
8. Centre Universitat Popular Poble Nou
9. Centre Universitat Popular Carpesa
10. Centre Universitat Popular Massarrojos
11. Centre Universitat Popular El Palmar
Pedanías de El Saler y Pinedo
Asimismo, a estos centros se suman los de las pedanías de El Saler y Pinedo para los que la del lunes no será jornada lectiva pero se mantendrán abiertos para los alumnos que quieran asistir.
Tras el último episodio de fuertes lluvias las direcciones de los centros mantuvieron una reunión con las área de Emergencias del Ayuntamiento y Educación y se decidió de forma consensuada que con alerta naranja por lluvias los centros educativos de las dos pedanías tendrían un protocolo específico de apertura del centro pero sin actividad educativa.
Esta decisión se adopta para evitar los desplazamientos de numerosos alumnos de fuera de ambos núcleos urbanos que atraviesan zonas inundables en sus desplazamientos por carretera a estos centros escolares. Los centros que se ven afectados por esta medida son:
1. CEIP Luis Santangel (El Saler)
2. IES El Saler
3. CEIP Pinedo
4. Escuela Infantil Municipal Pinedo
5. Universidad Popular Pinedo
Se mantienen los tres CAES abiertos esta noche del domingo y al estar completas todas las plazas para esta noche se abrirá el Polideportivo de Benimaclet para las personas sin techo.
Cabe recordar que el domingo también se tuvieron que cancelar diferentes eventos deportivos en la ciudad, entre ellos los dos partidos del Valencia Basket ante el Casademont Zaragoza en LF Endesa y ACB y en fútbol, el del Levante UD contrae el Villarreal.
