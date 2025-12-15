Redacción SD

Esta es la agresión de Labrador por la que ha sido expulsado de La Casa de los Gemelos 2

El reality más polémico de los últimos tiempos ha protagonizado unas imagenes del todo inaceptables. Este fin de semana José Labrador ha sido expulsado de 'La Casa de los Gemelos 2' tras una agresión a Cherylin. Antes ya habían tenido sus más y sus menos pero en la cena todo se fue de madre. Labrador lanzó comida violentamente a Charlyn, le arrancó violentamente la peluca e intentó agradirle mientras el resto de compañeros trataban de calmar a Labrador. Los gemelos, Daniel y Carlos decidieron expulsar inmediatamente a Labrador y posteriormente se sentaron delante de las cámaras lanzando un discurso de rechazo a la homofobia, motivo real por el que ha sido expulsado Labrador. "Estaba trabajando y de repente veo un clip en el que veo a Labrador con una actitud tremendamente homófoba, que de hecho venía retroalimentándose desde que has entrado (...). Ha entrado Cherylin y se ha quedado con una actitud completamente tránsfoba, homófoba. Estaba como incómodo, intranquilo. Se le notaba que había un odio real, que no es que estuviera actuando. Sentía un odio real hacia una persona por la identidad que tiene. ¿En qué mundo vivimos, cabrones?"