El truco del vinagre y un vaso para dejar tu lavavajillas como nuevo

El lavavajillas es un aliado imprescindible en el hogar, encargado de dejar platos y cubiertos relucientes con solo apretar un botón. Sin embargo, lo que muchos ignoran es que, para obtener siempre el mejor resultado, es crucial mantener este electrodoméstico bien limpio. Con estos tres sencillos trucos, lograrás una limpieza profunda y eficiente de tu lavavajillas, ¡y tus platos nunca se verán igual!

Truco del vaso de vinagre blanco

¿Quieres que tus platos brillen al salir del lavavajillas? Un vaso de vinagre blanco puede hacer maravillas. Este truco, sencillo y eficaz, es ideal para desengrasar, desodorizar y eliminar depósitos de cal.

Instrucciones:

Paso 1: Espolvorea media taza de bicarbonato de sodio por el fondo y las rejillas del lavavajillas, asegurándote de cubrir bien toda la superficie.

Espolvorea media taza de bicarbonato de sodio por el fondo y las rejillas del lavavajillas, asegurándote de cubrir bien toda la superficie. Paso 2: Llena un vaso con vinagre blanco hasta el borde y colócalo en el centro de la rejilla superior. Este potente desinfectante natural combatirá la cal y la acumulación de residuos.

Llena un vaso con vinagre blanco hasta el borde y colócalo en el centro de la rejilla superior. Este potente desinfectante natural combatirá la cal y la acumulación de residuos. Paso 3: Activa un ciclo de lavado a la temperatura más alta; el agua caliente aumentará el poder del vinagre y el bicarbonato.

Activa un ciclo de lavado a la temperatura más alta; el agua caliente aumentará el poder del vinagre y el bicarbonato. Paso 4: Al finalizar, retira el vaso y verifica que no quede bicarbonato. Puedes hacer un enjuague adicional solo con agua para asegurarte de que no queden restos.

Limpieza a fondo del filtro: el gran olvidado

El filtro del lavavajillas es el encargado de capturar los restos de comida y grasa. Sin embargo, suele acumular mucha suciedad que, si no se limpia regularmente, puede obstruir las tuberías y generar malos olores.

Instrucciones:

Paso 1: Prepara una mezcla de dos tazas de agua caliente, dos de vinagre blanco y un chorrito de jabón en un recipiente.

Prepara una mezcla de dos tazas de agua caliente, dos de vinagre blanco y un chorrito de jabón en un recipiente. Paso 2: Retira el filtro y sumérgelo en esta solución durante 30 minutos.

Retira el filtro y sumérgelo en esta solución durante 30 minutos. Paso 3: Frota el filtro con un cepillo de dientes viejo; verás cómo sale la suciedad acumulada.

Frota el filtro con un cepillo de dientes viejo; verás cómo sale la suciedad acumulada. Paso 4: Si aún queda suciedad, vuelve a dejar el filtro en remojo en agua caliente otros 15 minutos y repite el proceso.

Si aún queda suciedad, vuelve a dejar el filtro en remojo en agua caliente otros 15 minutos y repite el proceso. Paso 5: Enjuágalo, sécalo bien y colócalo de nuevo en su lugar.

Limpiar bien el lavavajillas es fundamental. / SD

Aspas limpias para un lavado perfecto

Las aspas del lavavajillas son las responsables de distribuir el agua a presión, por lo que mantenerlas limpias es esencial para una limpieza eficaz de la vajilla.

Instrucciones:

Paso 1: Retira las aspas del lavavajillas y abre sus partes para limpiarlas mejor.

Retira las aspas del lavavajillas y abre sus partes para limpiarlas mejor. Paso 2: Lávalas bajo el grifo con abundante agua; si tienen grasa adherida, usa un quitagrasas o un poco de amoniaco.

Lávalas bajo el grifo con abundante agua; si tienen grasa adherida, usa un quitagrasas o un poco de amoniaco. Paso 3: Enjuaga bien las aspas y colócalas de nuevo en su sitio.

Con estos tres trucos infalibles, tendrás un lavavajillas limpio y reluciente, y tu vajilla saldrá impecable en cada lavado.