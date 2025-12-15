El truco del vinagre y un vaso para dejar tu lavavajillas como nuevo
Es un aliado imprescindible en el hogar, encargado de dejar platos y cubiertos relucientes con solo apretar un botón
El lavavajillas es un aliado imprescindible en el hogar, encargado de dejar platos y cubiertos relucientes con solo apretar un botón. Sin embargo, lo que muchos ignoran es que, para obtener siempre el mejor resultado, es crucial mantener este electrodoméstico bien limpio. Con estos tres sencillos trucos, lograrás una limpieza profunda y eficiente de tu lavavajillas, ¡y tus platos nunca se verán igual!
Truco del vaso de vinagre blanco
¿Quieres que tus platos brillen al salir del lavavajillas? Un vaso de vinagre blanco puede hacer maravillas. Este truco, sencillo y eficaz, es ideal para desengrasar, desodorizar y eliminar depósitos de cal.
Instrucciones:
- Paso 1: Espolvorea media taza de bicarbonato de sodio por el fondo y las rejillas del lavavajillas, asegurándote de cubrir bien toda la superficie.
- Paso 2: Llena un vaso con vinagre blanco hasta el borde y colócalo en el centro de la rejilla superior. Este potente desinfectante natural combatirá la cal y la acumulación de residuos.
- Paso 3: Activa un ciclo de lavado a la temperatura más alta; el agua caliente aumentará el poder del vinagre y el bicarbonato.
- Paso 4: Al finalizar, retira el vaso y verifica que no quede bicarbonato. Puedes hacer un enjuague adicional solo con agua para asegurarte de que no queden restos.
Limpieza a fondo del filtro: el gran olvidado
El filtro del lavavajillas es el encargado de capturar los restos de comida y grasa. Sin embargo, suele acumular mucha suciedad que, si no se limpia regularmente, puede obstruir las tuberías y generar malos olores.
Instrucciones:
- Paso 1: Prepara una mezcla de dos tazas de agua caliente, dos de vinagre blanco y un chorrito de jabón en un recipiente.
- Paso 2: Retira el filtro y sumérgelo en esta solución durante 30 minutos.
- Paso 3: Frota el filtro con un cepillo de dientes viejo; verás cómo sale la suciedad acumulada.
- Paso 4: Si aún queda suciedad, vuelve a dejar el filtro en remojo en agua caliente otros 15 minutos y repite el proceso.
- Paso 5: Enjuágalo, sécalo bien y colócalo de nuevo en su lugar.
Aspas limpias para un lavado perfecto
Las aspas del lavavajillas son las responsables de distribuir el agua a presión, por lo que mantenerlas limpias es esencial para una limpieza eficaz de la vajilla.
Instrucciones:
- Paso 1: Retira las aspas del lavavajillas y abre sus partes para limpiarlas mejor.
- Paso 2: Lávalas bajo el grifo con abundante agua; si tienen grasa adherida, usa un quitagrasas o un poco de amoniaco.
- Paso 3: Enjuaga bien las aspas y colócalas de nuevo en su sitio.
Con estos tres trucos infalibles, tendrás un lavavajillas limpio y reluciente, y tu vajilla saldrá impecable en cada lavado.
- Luis García Plaza, entre los cuatro candidatos para el banquillo de la Real Sociedad
- Los escalofriantes números de Dimitri Foulquier (y el Valencia) ante el Atlético de Madrid
- Oficial: El Valencia Basket - Casademont Zaragoza de LF Endesa, entre los partidos aplazados
- ¿Cuándo se jugará el Levante UD - Villarreal CF?
- Los mejores jugadores que quedan libres para negociar en enero: estrellas a coste cero para la próxima campaña
- OFICIAL: Se suspenden todos los partidos de este domingo en Valencia por el temporal
- La polémica jugada del Atlético de Madrid-Valencia que indigna al valencianismo
- La alcaldesa María José Catalá pide la suspensión de los partidos de Valencia Basket y Levante UD