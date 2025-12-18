Los premios de la Lotería de Navidad: desde el Gordo hasta la 'Pedrea'
Millones de españoles esperan con ganas la llegada del lunes 22 para soñar con un premio millonario
Cada 22 de diciembre, España vive una de sus tradiciones más arraigadas: el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, conocido popularmente como El Gordo. Más que una lotería, este sorteo es un acontecimiento social y cultural, marcado por días de expectación, números compartidos entre familias, amigos y compañeros de trabajo, y una ceremonia de varios horas en el Teatro Real de Madrid que se sigue en directo por televisión y radio en todo el país.
Los niños de San Ildefonso
Una de las señas de identidad de este sorteo son los Niños de San Ildefonso, un grupo de alumnos de este colegio, tradicionalmente encargados de cantar los números premiados durante la ceremonia. Esta costumbre se remonta al siglo XVIII y ha convertido el sorteo en un espectáculo único, en el que cada número y premio se anuncia con su característica sonoridad.
Horario del sorteo
El sorteo comienza tradicionalmente alrededor de las 09:00 h (hora peninsular española) y puede prolongarse durante varias horas hasta el mediodía o primeras horas de la tarde, mientras los niños siguen extrayendo bolas y anunciando números premiados.
La tabla de premios
A continuación, una tabla con todas las categorías de premios que se reparten en la Lotería de Navidad, desde El Gordo hasta los premios menores como la Pedrea y otros complementarios:
Categoría de premio Importe por décimo
1er Premio – El Gordo - €400.000
2º Premio - €125.000
3er Premio - €50.000
4º Premio - €20.000
5º Premio - €6.000
La Pedrea - 1.794 - €100
Aproximación al 1º premio - €2.000
Aproximación al 2º premio - €1.250
Aproximación al 3º premio - €960
Mismos 3 primeros dígitos que 1º, 2º o 3º premio - €100
Mismos 3 primeros dígitos de 4º premio - €100
Mismos 2 últimos dígitos que 1º, 2º o 3º premio - €100
Reintegro (último dígito igual que el Gordo) - €20
¿Cómo cobrar el premio?
Lo primero es asegurarse de que el décimo ha sido premiado. El número debe revisarse completo, incluyendo la serie y la fracción. Puede hacerse en los canales oficiales de Loterías y Apuestas del Estado, en medios de comunicación o en aplicaciones oficiales. Es importante conservar el décimo en buen estado, ya que es el único documento válido para cobrar el premio.
El procedimiento para cobrar depende de la cantidad ganada. No es lo mismo un premio pequeño que uno de mayor importe, y saber esta diferencia es clave para evitar desplazamientos innecesarios.
Los premios de hasta 2.000 euros por décimo pueden cobrarse directamente en cualquier administración de lotería oficial o en puntos de venta autorizados. Basta con presentar el décimo original y, en algunos casos, un documento de identidad. El pago suele realizarse en el momento, en efectivo o por abono directo.
Cuando el premio supera los 2.000 euros, el cobro debe hacerse en una entidad bancaria colaboradora con Loterías del Estado. En este caso, es obligatorio identificarse y facilitar una cuenta bancaria donde se ingresará el dinero. El banco se encarga de aplicar automáticamente la retención de impuestos, por lo que el ganador recibe el importe neto sin necesidad de realizar trámites adicionales.
La normativa actual establece que los primeros 40.000 euros del premio están exentos de impuestos. A partir de esa cantidad, se aplica una retención del 20 % sobre el exceso. Este descuento se realiza en el momento del cobro, por lo que el ganador no tiene que declararlo después.
En muchos casos, el décimo premiado pertenece a varias personas: familiares, amigos o compañeros de trabajo. Para evitar problemas, se recomienda dejar constancia por escrito del reparto del premio. En los premios importantes, el banco puede ingresar directamente la parte correspondiente a cada ganador.
Los premios de la Lotería de Navidad no son indefinidos. El plazo para cobrarlos es de tres meses a partir del día siguiente al sorteo. Si no se reclama dentro de ese tiempo, el premio caduca y se pierde.
¿Cuáles son los últimos 20 gordos de Navidad?
En los últimos años hay una terminación que está teniendo mucha fortuna con el Gordo. El final con el número '0' ha sido premiado en tres de las últimas seis ocasiones, algo poco habitual, mientras que el ocho ha sido en dos de las últimas seis. Llama la curiosidad que hay dos números que no han salido en las últimas dos décadas: el '2' y el '9'.
2024 72 480
2023 88 008
2022 05 490
2021 86 148
2020 72 897
2019 26 590
2018 03 347
2017 71 198
2016 66 513
2015 79 140
2014 13 437
2013 62 246
2012 76 058
2011 58 268
2010 79 250
2009 78 294
2008 32 365
2007 06 381
2006 20 297
2005 60 657
