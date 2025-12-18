Los premios de la Lotería de Navidad: desde el Gordo hasta la 'Pedrea'

Cada 22 de diciembre, España vive una de sus tradiciones más arraigadas: el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, conocido popularmente como El Gordo. Más que una lotería, este sorteo es un acontecimiento social y cultural, marcado por días de expectación, números compartidos entre familias, amigos y compañeros de trabajo, y una ceremonia de varios horas en el Teatro Real de Madrid que se sigue en directo por televisión y radio en todo el país.

Los niños de San Ildefonso

Una de las señas de identidad de este sorteo son los Niños de San Ildefonso, un grupo de alumnos de este colegio, tradicionalmente encargados de cantar los números premiados durante la ceremonia. Esta costumbre se remonta al siglo XVIII y ha convertido el sorteo en un espectáculo único, en el que cada número y premio se anuncia con su característica sonoridad.

Horario del sorteo

El sorteo comienza tradicionalmente alrededor de las 09:00 h (hora peninsular española) y puede prolongarse durante varias horas hasta el mediodía o primeras horas de la tarde, mientras los niños siguen extrayendo bolas y anunciando números premiados.

La tabla de premios

A continuación, una tabla con todas las categorías de premios que se reparten en la Lotería de Navidad, desde El Gordo hasta los premios menores como la Pedrea y otros complementarios:

Categoría de premio Importe por décimo

1er Premio – El Gordo - €400.000

2º Premio - €125.000

3er Premio - €50.000

4º Premio - €20.000

5º Premio - €6.000

La Pedrea - 1.794 - €100

Aproximación al 1º premio - €2.000

Aproximación al 2º premio - €1.250

Aproximación al 3º premio - €960

Mismos 3 primeros dígitos que 1º, 2º o 3º premio - €100

Mismos 3 primeros dígitos de 4º premio - €100

Mismos 2 últimos dígitos que 1º, 2º o 3º premio - €100

Reintegro (último dígito igual que el Gordo) - €20

¿Cómo cobrar el premio?

Lo primero es asegurarse de que el décimo ha sido premiado. El número debe revisarse completo, incluyendo la serie y la fracción. Puede hacerse en los canales oficiales de Loterías y Apuestas del Estado, en medios de comunicación o en aplicaciones oficiales. Es importante conservar el décimo en buen estado, ya que es el único documento válido para cobrar el premio.

El procedimiento para cobrar depende de la cantidad ganada. No es lo mismo un premio pequeño que uno de mayor importe, y saber esta diferencia es clave para evitar desplazamientos innecesarios.

Archivo - Un hombre prepara los bombos para dar comienzo al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2022, en el Teatro Real de Madrid, a 22 de diciembre de 2022, en Madrid, (España). / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Los premios de hasta 2.000 euros por décimo pueden cobrarse directamente en cualquier administración de lotería oficial o en puntos de venta autorizados. Basta con presentar el décimo original y, en algunos casos, un documento de identidad. El pago suele realizarse en el momento, en efectivo o por abono directo.

Cuando el premio supera los 2.000 euros, el cobro debe hacerse en una entidad bancaria colaboradora con Loterías del Estado. En este caso, es obligatorio identificarse y facilitar una cuenta bancaria donde se ingresará el dinero. El banco se encarga de aplicar automáticamente la retención de impuestos, por lo que el ganador recibe el importe neto sin necesidad de realizar trámites adicionales.

La normativa actual establece que los primeros 40.000 euros del premio están exentos de impuestos. A partir de esa cantidad, se aplica una retención del 20 % sobre el exceso. Este descuento se realiza en el momento del cobro, por lo que el ganador no tiene que declararlo después.

Una mujer, con una corona y con sus décimos. ‘El Obispo de la Lotería’, fotografiando un décimo. Dos asistentes vestidos de falleros. Una mujer con sus décimos hace cola antes de entrar a la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2024, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2024, en Madrid (España). El Estado reparte hoy un total de 2.702 millones de euros en premios, lo que supone 112 millones más que el año pasado. Para este sorteo se han puesto a la venta 193 millones de décimos de Lotería de Navidad. Este año la emisión consta de 193 series (ocho más que el anterior) de 100.000 números cada una, y asciende a 3.860 millones de euros, de los que se repartirá un 70% en premios. 22 DICIEMBRE 2024;SORTEO;NAVIDAD;LOTERIA Eduardo Parra / Europa Press 22/12/2024. Eduardo Parra / Eduardo Parra / Europa Press

En muchos casos, el décimo premiado pertenece a varias personas: familiares, amigos o compañeros de trabajo. Para evitar problemas, se recomienda dejar constancia por escrito del reparto del premio. En los premios importantes, el banco puede ingresar directamente la parte correspondiente a cada ganador.

Los premios de la Lotería de Navidad no son indefinidos. El plazo para cobrarlos es de tres meses a partir del día siguiente al sorteo. Si no se reclama dentro de ese tiempo, el premio caduca y se pierde.

¿Cuáles son los últimos 20 gordos de Navidad?

En los últimos años hay una terminación que está teniendo mucha fortuna con el Gordo. El final con el número '0' ha sido premiado en tres de las últimas seis ocasiones, algo poco habitual, mientras que el ocho ha sido en dos de las últimas seis. Llama la curiosidad que hay dos números que no han salido en las últimas dos décadas: el '2' y el '9'.

2024 72 480

2023 88 008

2022 05 490

2021 86 148

2020 72 897

2019 26 590

2018 03 347

2017 71 198

2016 66 513

2015 79 140

2014 13 437

2013 62 246

2012 76 058

2011 58 268

2010 79 250

2009 78 294

2008 32 365

2007 06 381

2006 20 297

2005 60 657