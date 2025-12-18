Novedades en el tráfico en Valencia

A modo de ensayo, estas Navidades cerrará al tráfico la calle Jorge Juan de Valencia. Esta céntrica calle se señalizará como calle de uso exclusivo peatonal entre el 20 de diciembre y el 6 de enero, coincidiendo con las fiestas navideñas, aunque esta iniciativa se realiza como proyecto piloto ante su posible conversión en zona peatonal permanente dentro de unos meses.

Ubicación de la calle Jorge Juan. / SD

El Ayuntamiento de València cerrará al tráfico rodado, a partir del sábado 20 de diciembre, la calle Jorge Juan, concretamente el tramo comprendido entre las calles Sorní y Ciril Amorós, y quedará reservado íntegramente para el vecindario y para el acceso de los servicios públicos.

El Servicio de Movilidad y la Policía Local trabajan conjuntamente en la ejecución y cumplimiento de esta excepcional señalización. La medida permanecerá vigente hasta el próximo 6 de enero y servirá como proyecto piloto para una posible conversión en zona peatonal permanente.

La salida del aparcamiento del Mercado de Colón queda garantizada y, en cuanto a la circulación en bici o vehículos de movilidad personal, las personas usuarias tendrán que bajar y continuar por este tramo a pie.

Plan de Movilidad para las fiestas navideñas

La medida de cerrar al tráfico rodado la calle Jorge Juan se suma a las restricciones a la circulación en el centro de la ciudad que se aplican del 19 al 29 de diciembre y del 1 al 5 de enero, en horario de 17:00 a 22:00 horas, con el objetivo de garantizar la seguridad vial en un entorno muy concurrido estas fechas.

Para ello, se cuenta con un dispositivo especial reforzado de Policía Local que establece controles de saturación en las siguientes vías de acceso al centro de la ciudad: calle de la Pau con Marqués de Dosaigües, avenida de l’Oest con Quevedo, Sant Vicent Màrtir con Periodista Azzati, Sant Vicent Màrtir con Sant Pau, Xàtiva con plaza Sant Agustí y Xàtiva con Marqués de Sotelo. Estos cortes pueden ser ampliados, modificados o reducidos en función de las necesidades.

Adicionalmente, se establecen controles preventivos en Colón con Porta de la Mar; Gran Vía Marqués del Túria con Comte de Salvatierra, Isabel la Catòlica y Pizarro; y Gran Vía de les Germanies con la calle Russafa.

La Policía Local puede proceder a realizar cortes y/o desvíos para el tráfico en general, permitiéndose sólo el paso, en caso de resultar posible, a personas con movilidad reducida, transporte público, residentes, acceso a aparcamientos públicos y privados, y aquellos vehículos que realicen labores de carga y descarga en horario singular. Asimismo, pueden permitir el paso a aquellos vehículos que a su criterio puedan o deban acceder por razones de interés general o necesidad urgente inaplazable.

También se establece un dispositivo policial de gestión de la movilidad, de 17:00 a 22:00 horas, durante las mismas fechas, en los siguientes puntos: Centro Comercial El Saler, Centro Comercial Aqua y Corte Inglés de avenida de França, Nuevo Centro, Centro Comercial Arena y Feria de Navidad.

Desvíos EMT València

Del 19 al 31 de diciembre así como del 1 al 6 de enero, en horario de 17:00 a 22:00 horas, las líneas 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 19, 31, 32, 35, 40, 70, 71, 72 y 81 ven modificado su recorrido. Se informa de los desvíos y paradas en la web y en la App de la EMT València.