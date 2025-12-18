Plan familiar para estas Navidades

La pedanía de Castellar-l’Oliveral celebra, del 19 al 21 de diciembre, el II Mercat de Nadal. La feria, organizada por el Ayuntamiento pedáneo, tendrá lugar en la Sala Multiuso de la Alcaldía y ofrecerá talleres infantiles, música, ocio familiar y gastronomía durante todo el fin de semana, con el objetivo de promover el comercio de proximidad y ofrecer una programación navideña para vivir en familia en el inicio de la Navidad.

Durante todo el fin de semana, la población y las personas visitantes podrán realizar compras navideñas en los estands de los comercios locales, disfrutar de propuestas gastronómicas y participar en numerosas actividades culturales, musicales y de ocio familiar. La feria se desarrollará en la Sala Multiuso (planta baja) de la Alcaldía.

Entre las principales novedades de esta segunda edición, destaca la exposición, por primera vez en la pedanía, de un Belén Monumental, que se podrá visitar en la Alcaldía de Castellar-l’Oliveral desde el 19 de diciembre hasta el 6 de enero en horario de mañana de 9 a 14:00 horas y de tarde de 17 a 20:00 horas.

Programa de actividades

El inicio de la programación del II Mercat de Nadal vendrá de la mano de la inauguración oficial de la feria, el viernes, 19 de diciembre, a las 17:30 horas, y de la exposición del Belén Monumental, que estará acompañada del reparto de chocolate con churros. A esa misma hora comenzarán las actividades infantiles, con talleres como el mural colectivo “Viu Castellar-l’Oliveral”, la elaboración de tote bags navideñas, pintacaras y otras propuestas como la “Peque Disco”. La jornada continuará a las 19:30 horas en el Centre Instructiu Musical de Castellar-l’Oliveral con una actuación musical, seguida de un “sopar popular” a las 20:30 horas y finalizará con música en directo de “Truck Music”, a partir de las 21:30 horas.

La jornada del sábado, 20 de diciembre, se iniciará, a las 10:00 horas, con la apertura de puertas del mercado y, a partir de las 11:00 horas, las niñas y niños podrán participar en nuevos talleres infantiles, centrados en juegos deportivos, de habilidades navideñas y actividades de circo.

Al mediodía (14:00 horas), se podrá degustar el arroz de una paella popular y, por la tarde, a partir de las 18:30 horas, se retomarán las actividades infantiles. Además, a las 19:00 horas, se amenizará con la actuación del grupo “Folkifesta”. La programación se completa con la San Silvestre 2025 a las 19:30 horas, un nuevo “sopar popular” a las 20:00 horas y una segunda actuación de “Truck Music”, a partir de las 23:00 horas.

El domingo, 21 de diciembre, el mercado abrirá de nuevo a las 10:00 horas con un photocall navideño con Mickey y animación infantil a través de talleres creativos dedicados a la elaboración de cartas, bolas y adornos de Navidad. A las 12:00 horas está prevista la actuación musical de “Benijazz Bigband”, seguida de una paella popular (14:00 horas). Por la tarde, a las 18:00 horas, se ofrecerá un cuentacuentos navideño y, como cierre del Mercat de Nadal, a las 19:00 horas tendrá lugar la cabalgata “Benvingut el Nadal”, con desfile de inflables luminosos, personajes, osos polares y un triciclo gigante, entre otras sorpresas, además de una actuación musical.

Comercio y entidades participantes

El II Mercat de Nadal contará con la participación de más de una veintena de comercios y entidades locales, entre ellos establecimientos de moda, alimentación, fotografía, librería, belleza y asociaciones culturales y vecinales, lo que refuerza el papel de la feria como una cita de referencia para impulsar el comercio local, fomentar la convivencia y vivir la Navidad en un ambiente cercano y participativo, abierto a toda la ciudadanía.