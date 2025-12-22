Sentadillas a cambio de billetes gratis para el autobús, una innovadora iniciativa en Rumanía

En una era donde los retos de salud pública se entrelazan con la movilidad urbana, una ciudad rumana ha decidido apostar por una idea tan simple como poderosa: hacer deporte para ganarse el billete de autobús.

Desde hace varios años, Cluj-Napoca, una ciudad del noroeste de Rumanía, ha puesto en marcha una campaña pionera en Europa que permite a los pasajeros obtener un billete urbano gratuito si aceptan el reto de realizar 20 sentadillas correctamente frente a una cabina inteligente instalada en la parada de autobús. El movimiento debe completarse en aproximadamente dos minutos y, una vez validado por una cámara integrada, la máquina imprime el llamado “Health Ticket” o billete de salud, válido para un viaje en la red de transporte público local.

¿Cómo funciona? Una parada, 20 sentadillas y un viaje

El funcionamiento es sencillo y transparente: junto a la parada de autobús de Memorandumului Sud, la cabina equipada con tecnología captura y cuenta cada sentadilla realizada por la persona. Si se completan las 20 repeticiones bien hechas, el sistema genera automáticamente el billete gratuito. Lo que comenzó como una intervención temporal durante la Semana Europea del Deporte en 2020 se convirtió rápidamente en un proyecto recurrente por su popularidad.

Durante la primera fase del proyecto, más de 14 000 billetes se emitieron en solo dos semanas y se estimó que la gente había acumulado cerca de un millón de sentadillas mientras participaba en la campaña.

La inciativa ha tenido mucho éxito / SD

Más allá de lo curioso: beneficios tangibles para la salud

La iniciativa va mucho más allá de lo anecdótico. Los impulsores del programa subrayan dos beneficios claros:

Promoción de la actividad física diaria: El reto lleva a los ciudadanos a introducir ejercicio sencillo y accesible en su rutina urbana. Las sentadillas son uno de los movimientos más completos para activar grupos musculares grandes como glúteos, piernas y core, y su práctica regular está asociada a mejoras en la fuerza y el metabolismo general. Fomento del transporte sostenible: Al vincular un beneficio personal directo (un billete gratuito) con el uso de transporte público, la campaña incentiva a menos personas a depender de vehículos privados, reduciendo la congestión y las emisiones urbanas.

Desde el punto de vista de la salud pública, movimientos como este son valiosos porque generan micro-oportunidades de ejercicio diario en un contexto cotidiano (ir al trabajo, volver a casa o salir de compras), lo que puede contribuir a combatir el sedentarismo sin grandes barreras de entrada.

Una idea con potencial para expandirse

Si bien la iniciativa se ha mantenido localizada en Cluj-Napoca y ha evolucionado con el tiempo (incluso probando variantes como desafíos de bicicleta estacionaria), su impacto mediático y su sencillez la convierten en un modelo a observar para otras ciudades que buscan combinar salud, tecnología y movilidad pública de forma creativa.

En un momento en que los sistemas de salud enfrentan el desafío del aumento de enfermedades relacionadas con el estilo de vida sedentario, este tipo de propuestas pueden inspirar políticas urbanas más integradas, donde infraestructura, bienestar y participación ciudadana convergen en un mismo objetivo.