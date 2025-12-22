La viral caída de Manolita en el Teatro Real a la espera del 'Gordo'

La Lotería de Navidad 2025 volvió a repartir ilusión, millones de euros y escenas para el recuerdo en toda España. Como cada 22 de diciembre, el Teatro Real de Madrid se convirtió en el epicentro de una jornada marcada por la emoción, los nervios, los disfraces y la tradición, con los niños de San Ildefonso como grandes protagonistas. Sin embargo, uno de los momentos más comentados del día no tuvo que ver directamente con los números premiados, sino con la inesperada caída en directo de la abuela Manoli, un rostro histórico del sorteo.

Si te ha tocado la Lotería de Navidad, ¿cuántos Dacia Sandero te podrás comprar? / sd

A sus 88 años, Manoli acudió fiel a su cita anual con la Lotería de Navidad y terminó convirtiéndose en tendencia en redes sociales tras sufrir un aparatoso accidente pocos minutos antes del inicio del sorteo. La escena fue captada por las cámaras de Informativos Telecinco y rápidamente dio la vuelta a internet.

Una caída inesperada en pleno directo

El incidente se produjo tras una entrevista en directo, en la que Manoli explicó, visiblemente emocionada, que llevaba “muchísimos décimos” y que este año confiaba en que la suerte le sonriera. Disfrazada con una administración de lotería portátil hecha de cartón, la mujer se despidió del reportero y trató de abandonar la grada del teatro. Fue entonces cuando perdió el equilibrio entre las butacas y cayó al suelo, generando sorpresa y preocupación tanto en el recinto como entre los espectadores que seguían la retransmisión desde casa.

El reportero continuó con su labor al comprobar que los servicios de seguridad del Teatro Real ya estaban atendiendo a Manoli. Dada su avanzada edad, la mujer fue asistida para poder incorporarse con seguridad, sin que el accidente tuviera consecuencias graves.

Un momento viral en redes sociales

La caída de la abuela Manoli no tardó en hacerse viral. Las redes sociales se llenaron de comentarios, memes y bromas, algunas comparando el resbalón con un “piscinazo” propio del fútbol y otras ironizando sobre la mala fortuna del día. Junto al humor, también hubo una oleada de mensajes de cariño y preocupación por el estado de salud de esta entrañable espectadora del sorteo.

El periodista Bricio Segovia, director del especial del Sorteo de Navidad en Telecinco, quiso tranquilizar a la audiencia y confirmó a través de sus redes sociales que Manoli se encontraba bien tras el accidente, ocurrido apenas unos minutos antes de que comenzara oficialmente el sorteo.

A pesar de todo, este año, según relató ella misma, se levantó temprano, tomó un taxi y se presentó a primera hora en la puerta del Teatro Real, decidida a vivir el sorteo desde dentro. “Si no me toca este año, volveré el que viene”, afirmó sonriente durante la entrevista, demostrando que la ilusión sigue intacta pese al paso del tiempo.

El Sorteo de la Lotería de Navidad 2025

Más allá del incidente protagonizado por Manoli, el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 volvió a cumplir con la tradición de repartir premios y esperanzas. El segundo premio, el número 70.048, fue uno de los más madrugadores, saliendo poco después de comenzar el sorteo y vendiéndose íntegramente en una administración de la calle Barquillo de Madrid.

El momento más esperado llegó a las 10:45 de la mañana, cuando dos niñas de San Ildefonso cantaron El Gordo, que este año correspondió al número 79.432. Los cuatro millones de euros a la serie se repartieron principalmente en varias localidades de la provincia de León (como La Bañeza, Villablino y La Pola de Gordón) y también en Madrid.

Según informó Europa Press, los premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 comenzarán a abonarse desde la tarde del 22 de diciembre, una vez finalicen las verificaciones y los procesos informáticos habituales, y podrán cobrarse hasta el 23 de marzo de 2026.

Tradición, emoción y personajes inolvidables

Un año más, el Sorteo de la Lotería de Navidad dejó imágenes difíciles de olvidar: disfraces extravagantes, gritos de alegría, nervios contenidos y personajes únicos como la abuela Manoli, que, incluso tras un susto en directo, volvió a demostrar por qué es uno de los símbolos más entrañables de este día tan especial para millones de españoles.