NAVIDAD
El discurso de Navidad de Felipe VI no es libre: el “permiso” que debe tener antes de hablar
Durante la noche del 24 de diciembre, el día de Nochebuena y como es habitual, el rey dará su Mensaje de Navidad el cual podrá seguirse en directo a partir de las 21:00 horas a través de prácticamente todos los canales de ámbito público y privado.
El “permiso” que necesita Felipe VI para formular su discurso de Navidad
Pero el Discurso de Navidad, lejos de lo que pudiera parecer, necesita de un 'permiso' obligado. Y es que se redacta en conjunto entre La Zarzuela y el Gobierno de España. En este sentido, es este último el que debe dar su aprobación definitiva junto con las observaciones que considere pertinentes.
Así, la redacción del ‘Mensaje’ es algo complejo y requiere de numerosas reuniones y varias modificaciones para completarlo.
Masiva difusión
Este 2022 el mensaje de Felipe VI se emitirá en múltiples canales de televisión.
