Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

NAVIDAD

El discurso de Navidad de Felipe VI no es libre: el “permiso” que debe tener antes de hablar

Durante la noche del 24 de diciembre y, como es habitual, el rey dará su Mensaje de Navidad el cual podrá seguirse en directo a partir de las 21:00 horas

Felipe VI, durante su discurso de Navidad desde el Palacio de la Zarzuela, un mensaje institucional cuyo contenido sigue un procedimiento constitucional previo.

Felipe VI, durante su discurso de Navidad desde el Palacio de la Zarzuela, un mensaje institucional cuyo contenido sigue un procedimiento constitucional previo. / SD

Rosa Campos

Valencia

Durante la noche del 24 de diciembre, el día de Nochebuena y como es habitual, el rey dará su Mensaje de Navidad el cual podrá seguirse en directo a partir de las 21:00 horas a través de prácticamente todos los canales de ámbito público y privado.

El “permiso” que necesita Felipe VI para formular su discurso de Navidad

Pero el Discurso de Navidad, lejos de lo que pudiera parecer, necesita de un 'permiso' obligado. Y es que se redacta en conjunto entre La Zarzuela y el Gobierno de España. En este sentido, es este último el que debe dar su aprobación definitiva junto con las observaciones que considere pertinentes.

Así, la redacción del ‘Mensaje’ es algo complejo y requiere de numerosas reuniones y varias modificaciones para completarlo.

Noticias relacionadas y más

Masiva difusión

Este 2022 el mensaje de Felipe VI se emitirá en múltiples canales de televisión.

Horario y dónde ver el mensaje de Navidad del rey Felipe VI

Horario y dónde ver el mensaje de Navidad del rey Felipe VI

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents