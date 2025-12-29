Cambio importante en el calendario escolar en 2026

El calendario escolar en la Comunitat Valenciana ha sufrido una modificación relevante tras la presión social y cultural ejercida por el mundo fallero. Finalmente, la Conselleria de Educació de la Comunitat Valenciana ha decidido hacer no lectivo el 16 de marzo, una fecha clave en el calendario de las Fallas, y compensar este cambio alargando el curso escolar hasta el 22 de junio. La medida llega después de que los presidentes de las comisiones falleras no aprobaran el calendario fallero al conocerse que, en un principio, ese día iba a ser lectivo. Este cambio del calendario escolar en Valencia ha generado un amplio debate.

La Conselleria de Educació, a través de la Dirección General de Centros Docentes, es quien establece los criterios generales por los que se ha de regir el calendario escolar para todos los centros docentes de la Comunitat Valenciana. La normativa contempla posibles modificaciones del calendario establecido con carácter general, a propuesta de la Dirección Territorial y previo acuerdo del Consejo Escolar competente, mientras no supongan la disminución del cómputo total de días lectivos del curso académico. La propuesta municipal recoge explícitamente la compensación de la jornada del 16 de marzo de 2026 mediante la prolongación del curso hasta el día 22 de junio de 2026, garantizando así el cumplimiento del tiempo escolar legalmente establecido.

La Conselleria ha valorado la opción más favorable a los intereses del alumnado y sus familias en unas fechas tan señaladas para Valencia como es la celebración de las Fallas, declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y con profundo arraigo en la tradición cultural de los valencianos.

El origen del conflicto: el 16 de marzo iba a ser lectivo

Cuando se publicó inicialmente el calendario escolar, el 16 de marzo figuraba como día lectivo, algo que provocó un profundo malestar en el colectivo fallero. Esta fecha coincide con uno de los momentos más intensos de las Fallas, con miles de niños y jóvenes participando en la recogida de premios.

Imagen de archivo. / SD

Los presidentes de las Fallas consideraron incoherente que el alumnado tuviera que acudir a clase en una jornada en la que, de facto, la ciudad ya vive volcada en la celebración. Por ello, decidieron plantarse y trasladar su rechazo, reclamando que el 16 de marzo fuera declarado no lectivo, como ocurre de forma habitual en la práctica.

Carácter puntual

En la resolución, la Conselleria ha destacado la excepcionalidad de esta modificación al subrayar que «la presente autorización tiene carácter puntual y no genera precedente ni efectos vinculantes para futuras solicitudes. La propuesta ha sido estudiada tras la petición del Ayuntamiento de Valencia, en la que se ha trasladado el acuerdo adoptado por unanimidad por el Consejo Escolar Municipal relativo a la modificación del calendario escolar para el curso 2025-2026 en el término municipal de Valencia.

El Consejo Escolar Municipal de Valencia había solicitado, en sesión celebrada el 7 de julio de 2025, la declaración como festivos, a efectos escolares, de los días 10 de octubre de 2025 y 17 y 18 de marzo de 2026, cuya autorización corresponde a la Dirección Territorial con competencias en materia de Educación de Valencia, que dictó resolución favorable con fecha 15 de julio de 2025.

En la resolución de 12 de noviembre de 2025 por la que se aprueba el calendario de fiestas locales retribuidas y no recuperables en el ámbito de la Comunitat Valenciana para el año 2026 se establece que en la ciudad de València son además festivos el 22 de enero, San Vicente Mártir, Patrón de la ciudad de València y el 13 de abril, San Vicente Ferrer, Patrón de la Comunitat Valenciana.