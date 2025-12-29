Hallan sin vida a la hija de la familia valenciana que naufragó en Indonesia

El cuerpo hallado este lunes en el lugar donde se busca a los españoles desaparecidos en Indonesia pertenece a la hija de Andrea Ortuño, superviviente del naufragio que tuvo lugar el viernes, confirmó a EFE una fuente de la agencia indonesia de rescate Basarnas. "La familia dijo que es el cuerpo de Lia", explicó un oficial de Basarnas, Yudha, después de que los rescatistas trasladaran el cadáver a un hospital de Labuan Bajo, desde donde se coordina parte del operativo, para su identificación.

El cuerpo fue encontrado a las 6.05 de hoy (hora local, en torno a la medianoche en España) por un residente de la isla de Serai, quien avisó a las autoridades tras avistar un cuerpo cerca de la línea de costa, tal y como relata un periódico local, el 'Jakarta Globe'. Inmediatamente, los equipos de rescate se desplazaron a la zona y, tras recuperar el cadáver, lo trasladaron a Labuan bajo, explicó Fathur Rahman, jefe del operativo.

Fue la madre, señaló Rahman al 'Jakarta Globe', quien identificó a la menor nada más bajar el cuerpo a tierra. Esta mañana, la familia ha confirmado el hallazgo y la identidad de la menor a través de un comunicado.

Las familias piden que se preserve su identidad

Las familias de los cuatro valencianos han lamentado confirmar el fallecimiento de uno de los tres menores desaparecidos, y han pedido que, en la medida de lo posible, se preserve su identidad. En un comunicado, las familias de los desparecidos han rogado "una oración por todos ellos" y han pedido que, en la medida de lo posible, se preserve su identidad. "En estos momentos de indescriptible dolor, solicitamos que se mantenga la consideración y respeto a la intimidad de nuestras familias", han reclamado, al tiempo que han agradecido todo el apoyo que están recibiendo, tanto en España como en Indonesia.

Los equipos de rescate trabajan buscando a los valencianos desaparecidos en Indonesia / SD

La familia se encontraba de vacaciones en Indonesia, un destino turístico que ha atraído a un número creciente de visitantes europeos en los últimos años. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) ha señalado que el hundimiento se debió probablemente a oleaje intenso provocado por condiciones climáticas adversas. Según las autoridades locales, el motor de la embarcación habría perdido potencia antes de que esta fuera golpeada por el oleaje y comenzara a hundirse.