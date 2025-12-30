Calendario Laboral en la Comunitat Valenciana para 2026
Se declaran, dentro del ámbito territorial de la Comunitat Valenciana para el año 2026, 12 días inhábiles a efectos laborales, retribuidos y no recuperables
Novedad importante en el Calendario Laboral de la Comunitat Valenciana para el año 2026 aprobado por el pleno del Consell y de aplicación en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana. ¿Cuál es ese cambio? Para el próximo año se declaran, dentro del ámbito territorial, 12 días inhábiles a efectos laborales, retribuidos y no recuperables. A estos festivos aprobados por la Generalitat, hay que sumar los dos festivos locales de cada población para hacer el cómputo global de los 14 festivos al año que marca el estatuto de los trabajadores. Estos festivos coinciden también con el calendario escolar, que se ha modificado antes de cerrar el año.
En 2026 no habrá polémica con el 24 de junio. Se ha tenido en cuenta la Resolución de las Cortes Valencianas referida a la declaración como festividad autonómica de las Hogueras de Alicante, por lo que para el próximo año San Juan, 24 de junio, pasará a ser no recuperable y los trabajadores no deberán devolver las horas a sus empresas.
Festivos Comunitat Valenciana 2026
- 1 de enero, jueves, Año Nuevo
- 6 de enero, martes, Epifanía del Señor
- 19 de marzo, jueves, San José
- 3 de abril, Viernes Santo
- 6 de abril, lunes de Pascua
- 1 de mayo, viernes, Fiesta del Trabajo
- 24 de junio, miércoles, San Juan
- 15 de agosto, sábado, Asunción de la Virgen
- 9 de octubre, viernes, día de la Comunidad Valenciana
- 12 de octubre, lunes, Fiesta Nacional de España
- 8 de diciembre, martes, Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre, viernes, Natividad del Señor
Festivos locales en Valencia
Ya se conocen también los festivos locales de Valencia para 2026. El pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado jueves, en el pleno ordinario de junio, las dos jornadas que se incluirán en el calendario laboral como "días inhábiles, retribuidos y no recuperables". El jueves 22 de enero, día de San Vicente Mártir, patrón de la capital valenciana; y el lunes 13 de abril, festividad de San Vicente Ferrer, son las dos fechas definitivas de descanso a incluir en el calendario el próximo año.
