¿Sabías que a partir de enero de 2026 vas a cobrar menos?

A partir del 1 de enero de 2026, muchos trabajadores en España verán cómo su nómina neta se reduce debido al aumento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Esta medida —ya vigente desde 2023— se diseñó como una cotización adicional destinada a reforzar el sistema público de pensiones y garantizar su sostenibilidad ante el envejecimiento de la población. El impacto en la nómina no será dramático para la mayoría, pero es real: algunos trabajadores de ingresos elevados podrían ver hasta unos 90/95 euros menos al año. Su propósito es claro: mantener la viabilidad del sistema público de pensiones frente a desafíos demográficos.

¿Qué es el MEI? (Mecanismo de Equidad Intergeneracional)

El MEI no es un impuesto puro, sino una cotización social adicional destinada a la Seguridad Social, con un fin específico: equilibrar el esfuerzo entre generaciones y reforzar el “colchón” financiero del sistema de pensiones. Este mecanismo fue introducido mediante el Real Decreto-Ley 2/2023, como parte de la reforma de pensiones de 2023, para asegurar que quienes hoy trabajan contribuyan adicionalmente al sistema, de forma paralela a las cotizaciones normales.

Una característica clave es que las aportaciones del MEI no generan un derecho directo adicional para tu pensión futura. Es decir, aunque tu nómina se vea afectada por esa cotización extra, no significa que recibirás más pensión gracias a ella. Su propósito es financiar colectivamente el sistema, no individualmente.

El MEI se aplica tanto a trabajadores por cuenta ajena como a autónomos, aunque en el caso de estos últimos la cotización adicional recae en su totalidad sobre ellos.

La aplicación del MEI se hizo de forma gradual entre 2023 y 2029, para que trabajadores y empresas pudieran adaptarse.

2023

0,60 %

0,50 %

0,10 %

2024

0,70 %

0,58 %

0,12 %

2025

0,80 %

0,67 %

0,13 %

2026

0,15 %

2027

1,00 %

0,83 %

0,17 %

2028

1,10 %

0,92 %

0,18 %

2029

1,20 %

1,00 %

0,20 %

2030 a 2050

1,20 % (fijo)

1,00 %

0,20 %

¿Cómo afectará eso a tu nómina en 2026?

Trabajadores por cuenta ajena

Para quienes trabajan para una empresa, el MEI aparecerá agregado dentro del apartado de “cotizaciones” o “deducciones” de la nómina, junto a otros conceptos de la Seguridad Social. Supongamos que tu salario bruto sobre el cual cotizas es de 3.000 €/mes. En 2025, la parte que tú soportas era el 0,13 % (3.000 × 0,13 % = 3,90 €). En 2026, esa parte pasará al 0,15 %, lo que implica una deducción de 4,50 € mensuales (aproximadamente 54 € al año).

Si tus ingresos son elevados —por ejemplo cuando tu base de cotización supera ciertos umbrales— el efecto puede llegar hasta unos 91–95 € al año. Pero ten en cuenta: este impacto será marginal para muchas nóminas promedio. No todos los trabajadores sentirán una diferencia grande. Las nóminas más altas sufrirán una reducción porcentual más visible.

Cambios en la nómina de 2026. / Pixabay

Autónomos

Para los autónomos, la cotización MEI se incorpora a su cuota mensual habitual. Es decir, ellos asumen al 100 % esa cotización adicional. Por ejemplo, si su base de cotización ya incluye contingencias comunes, en 2026 se incrementará en un 0,90 % adicional sobre esa base.