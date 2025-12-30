¿Qué parejas de La Isla de las Tentaciones siguen juntas?

La Isla de las Tentaciones es uno de los programas más exitosos en la televisión española en los últimos años. Van por la novena temporada, pero desde que empezó con Mónica Naranjo a los mandos, son decenas las parejas que viajaron a la isla para poner cuernos... o ser corneadas. Telecinco lo explota lo máximo posible para terminar el año mejor y por ello han ido moviendo su programación en busca del mejor encaje. Hogueras, expulsiones, debates... y todavía nos quedará el reencuentro, pero ya para 2026. Tampoco habrá que esperar mucho.

Parejas que presuntamente se quieren llegan a las villas del pecado para ser tentadas por un grupo de hombres o mujeres dispuestas a todo con tal de empujarles hacia el fracaso. En ocasiones, todo sea dicho, para bien. De hecho, de la misma manera que se rompen parejas, otras se forman e incluso perduran en el tiempo.

Mayeli y Álvaro, ampliando familia

Centrándonos en las parejas que llegaron a La Isla de las Tentaciones para ofrecerse como sacrificio a la audiencia en la novena temporada del programa estrella de Telecinco, hay de todo. Empecemos dejando claro que Mayeli y Álvaro, dos buenos farsantes, siguen juntos. Ella llegó embarazada y terminó expulsada por agredir físicamente a dos de los pretendientes.

Mayeli, sobreactuando un poco / Telecinco

Almudena y Darío, con nuevas parejas

Una de las parejas que más ha tocado los sentimientos de la audiencia es la que formaban Almudena y Darío, ya que llegaron a La Isla de las Tentaciones con una relación de 11 años que más que consolidada, parecía caducada. Ambos cayeron en la tentación con sus respectivos tentadores después de que Darío forzara más de la cuenta y su hasta entonces pareja terminara cediendo a la incansable insistencia de Borja. El caso es que Almudena y Borja siguen juntos y han sido cazados en más de una ocasión dando paseitos por Huelva. Darío, por su parte, usó (y se dejó usar) el encanto físico Cristina para romper con su ex, pero la relación no pasó de ser un rollito de verano. Eso sí, algo en claro sacó Darío de la villa y es que actualmente ha sido relacionado con Érika, con quien tiene foto en La Cartuja. Sí, la tentadora que se lo pasaba mejor mareando a todos que tonteando ligeramente.

Claudia y Gilbert

Para sorpresa de nadie, no siguen juntos. La salud mental es importante y el paso por la villa fue un duro golpe de realidad para Gilbert, pero también su medicina. Se ha convertido en el cornudo de España, pero ella en una de las participantes más odiadas de la historia. Veremos si alguna marca apuesta por ella como anunciante en redes sociales en contra de toda lógica mercantil.

Claudia y Gilbert en su hoguera de confrontación en 'La isla de las tentaciones' / Telecinco

Rodri - Helena... y Barranco - Olatz

Rodri le dio un besito a Olatz y Helena lo aprovechó para lanzarse en los brazos de Barranco. Al catalán no le gusta nada Helena, pero su fin no era otro que darle lo suyo y hacerse notar algo mediáticamente. Lo mismo que la vasca por Rodri, vamos. Ningún interés en él. Tanto es así que hemos dado un golpe en el tablero y resulta que Rodri y Helena se han perdonado y siguen juntos. Por su parte, ya os contamos hace un tiempo que Barranco y Olatz también empezaron una historia de lo que sea al salir del programa de Mediaset, dejándose ver tanto por Barcelona como por San Sebastián.

Sandra y Juanpi

Pocos segundos tardó Sandra en fijarse en la tableta de Andrea, mientras que Juanpi hizo lo propio con Mara. No siguen juntos, claro.

Barja y Borja: Una letra y poco más diferencia al jugador de Osasuna de uno de los tentadores más pesados de la edición / SD

Andrea y Enrique

Las pocas informaciones que salen por ahora apuntan a que estos jovenzuelos siguen juntos. Veremos cómo llevan la 'fama' en los próximos meses y qué nos cuentan en 'El reencuentro' con Sandra Barneda.