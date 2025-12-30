"Sense tu no soc res", la campaña de Navidad del Ayuntamiento de Cullera

El Ayuntamiento de Cullera ha decidido en su mensaje de fin de año enfrentarse a una realidad social cada vez más creciente: la constante crispación, la creciente polarización y las continuas situaciones de enfrentamientos. En forma de tres escenas audiovisuales, que desembocarán en una cuarta final, el consistorio hace una declaración de aprecio al adversario y apela al valor de la diferencia y a la necesidad de ‘el otro’ como garantes de la convivencia. Una campaña especial para poner en valor la esencia de la localidad: "lo que une en Cullera y a todas y cada una de sus personas es siempre más grande que aquello que las separa. Porque en Cullera somos muchas personas, pero en lo que importa solo una", ha defendido el alcalde Jordi Mayor.

La acción comunicativa se enmarca dentro de la campaña municipal articulada bajo el lema "Sense tu no soc res". Un mensaje que resume como Cullera está hecha de muchas miradas, de muchos matices, de diferentes maneras de pensar y de vivir y de diferentes historias, pero que "por encima de las mil versiones, del ruido y de la crispación, Cullera elige escuchar, sumar y unir porque entendemos la diferencia como un valor democrático imprescindible". El primer video de esta serie ya ha sido difundido a través de las redes sociales del municipio, y en él se ven a dos personas totalmente opuestas en una pegada de carteles electorales. Cada una de ellas defiende ideas totalmente diferentes y odian profundamente el otro. Pero cuando uno de los dos necesita ayuda, se encuentra desesperado porque no tiene recursos para poder colgar su cartel, el otro no duda al prestarle la ayuda para que sea una rivalidad democrática.

El resto de audiovisuales también difundidos por las redes sociales del Ayuntamiento de manera consecutiva, dónde en cada uno de ellos se podrán ver distintas escenas cotidianas que provocan grandes situaciones de fuerte polarización y crispación, pero que en el fondo de esa batalla sana nace el valor de la unidad que los hace grandes. Con esta campaña, el consistorio apuesta por un mensaje de unión, convivencia y orgullo de pertenencia, recordando que el municipio no se entiende sin la suma de todas las personas que lo hacen posible. De este modo, el Ayuntamiento de Cullera tiene la costumbre de seguir innovando en su mensaje de fin de año que en otras ocasiones ha reforzado valores como el del voluntariado de la DANA, ha realizado una conversación tipo ‘Chester’ con el humorista y presentador Eugeni Alemany y el alcalde Jordi Mayor, o un balance del estado de la ciudad con la sociedad civil en una cafetería local.