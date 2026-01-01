Decenas de muertos y cientos de heridos en un fiesta de Año Nuevo en Crans Montana (Suiza)

Un incendio registrado en un frecuentado bar de la localidad de Crans Montana ha causado «decenas de muertos» y un centenar de heridos, la mayoría de estos muy graves, confirmó este jueves la Policía Cantonal de Valais.

Este idílico punto de Los Alpes suizos alberga una de las más populares y frecuentadas estaciones de esquí de Europa, un paraje de la naturaleza en que el mundo del deporte se ha convertido en huésped habitual durante de décadas. Sin ir más lejos, el Valencia CF realizó dos stages de pretemporada en Crans Montana en los veranos de 2018 y 2019.

El 1 de enero de 2026 ha amanecido de manera dramática en este punto de Suiza. Las autoridades cantonales compartieron en una conferencia de prensa las primeras informaciones que han podido corroborarse en torno a esta tragedia, ocurrida en un local muy popular entre los jóvenes de Crans Montana, que está entre las estaciones de esquí más apreciadas de Suiza.

"A la hora en que les hablo contabilizamos un centenar de personas heridas, muchas gravemente, así como decenas de personas que presumiblemente han fallecido", dijo el comandante de la Policía Cantonal de Valais, Frederic Gisler.

"La prioridad es la medicina legal para ayudarnos a identificar a las personas fallecidas", indicó por su parte la procuradora general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud.

Los indicios excluyen que haya sido un atentado

Todos los indicios recogidos han permitido a las autoridades excluir la hipótesis de un atentado, ya que se ha determinado que la explosión que se escuchó a alrededor de las 01.30 de esta madrugada (hora local) fue causada por el incendio.

Las autoridades han indicado igualmente que es muy probable que entre las numerosas víctimas haya varios extranjeros, ya que Crans Montana es una estación muy visitada por los esquiadores en el periodo de fin de año. "En vista de la magnitud de este drama se puede entender que apenas estamos al inicio de las investigaciones y no hemos podido identificar a todas las víctimas, pero es probable que en una estación tan internacional como Crans habrá que lamentar víctimas del extranjero", dijo Gisler a EFE.

Conferencia de prensa para informar del suceso / . EFE/EPA/Alessandro Della Valle

Los heridos han sido trasladados a diversos hospitales y los más graves al Hospital de Sion, capital del cantón de Valais, donde las salas de operaciones y la unidad de cuidados intensivos están repletas, indicó el responsable cantonal de Sanidad, Mathias Reynard.

Investigación del incendio

Asimismo se ha creado una célula de acogida para ofrecer apoyo psicológico a las familias y testigos del drama. Las autoridades se han negado a especular sobre las razones del incendio a la espera de tener información fidedigna y tampoco han respondido a preguntas acerca de si el local cumplía con las medidas de seguridad legales.

Según residentes entrevistados por EFE, el bar 'Le Constellation' se encontraba ubicado en una suerte de subsuelo y se accedía por una escalera, lo que puede haber hecho difícil que las víctimas escaparan. Ante esta tragedia se movilizaron más de diez helicópteros, cuarenta ambulancias y 150 personas entre bomberos, rescatistas y otras profesiones vitales.

No hay constancia de víctimas españolas

Por el momento no hay constancia de víctimas españolas en el incendio, según han indicadofuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Según estas fuentes, el cónsul general en Ginebra, quien ha estado desde primera hora en contacto con autoridades suizas, confirma que por el momento no hay constancia de víctimas españolas en el incendio. En todo caso, desde el Ministerio han señalado que las autoridades suizas han difundido el teléfono +41848112117 para información a familiares.

Agentes de policía cerca del lugar donde se produjo un incendio en el bar y salón Le Constellation / . EFE/EPA/Alessandro Della Valle

Los fuegos artificiales habían sido prohibidos

Las autoridades habían cancelado los fuegos artificiales previstos en la Nochevieja debido a una situación de sequía. La localidad usualmente se encuentra habitualmente cubierta por un manto de nieve en este periodo del año, pero en esta ocasión carece de nieve por la ausencia de precipitaciones y las altas temperaturas relativas para el invierno.

Las autoridades habían colocado por el pueblo carteles indicando la prohibición de fuegos artificiales para celebrar el paso de 2025 al 2026.

Lugar del Valencia CF en 2018 y 2019

En dos de las tres pretemporadas con Macrelino García Toral como entrenador, el Valencia CF eligió esta pequeña localidad de montaña para realizar sus concentraciones de pretemporada. Allí comenzó a prepararse en julio de 2018, el grupo de futbolistas blanquinegros que terminó aquella histórica campaña 18/19 del Centenario con la segunda clasificación consecutiva para la Champions y, sobre todo, con la Copa del Rey, conquistada, el 25 de mayo, en el Benito Villamarín frente al Barcelona de Leo Messi (2-1).

Dos meses después, el grupo daría los primeros pasos del curso 19/20 nuevamente en estas tierras suizas... todo estaba en orden, hasta que el 11 de septiembre de 2019 Marcelino fue cesado.

Entrenamiento del Valencia CF en la zona en 2019 / I. H.

El Hôtel du Golf et Palace, desde el que SUPER cubrió a diario la actualidad del equipo con las firmas de los redactores Andrés García y Pascu Calabuig, fue el centro de operaciones del Valencia de Marcelino en aquellas dos temporadas. Crans Montana ha visto a los jugadores valencianistas pasear y relajarse por las calles de su reducido casco urbano, situado al lado del Lago Grenon y entre montañas. Vías marcadas por lujo de sus numerosas joyerías y relojerías.

En los días de trabajo, el Valencia se entrenaba en plena naturaleza, en los campos de fútbol de la comuna de Lens. Una dinámica que repitió durante dos temporadas bajo la supervisión de Mateu Alemany, como director general, y Anil Murthy, como presidente.

Destino para otros equipos como Villarreal y Athletic

Las condiciones climáticas para la preparación son ideales para alejarse del calor agobiante del mes de julio en España, hasta el punto de que Marcelino quiso volver al lugar como técnico del Villarreal CF en junio 2024, aunque finalmente los amarillos cambiaron de destino y escogieron Divonne-les-Bains (Francia). Los amarillos sí conocen Crans Montana, donde se entrenaron en uno de los veranos de principios del siglo XXI. También, el Athletic Club, por ejemplo, en 2017.

En el Valencia CF, por su parte, las restricciones económicas pospandemia por parte de Meriton limitaron en años posteriores las pretemporadas en el extranjero. De modo excepcional, en 2022, con Gennaro Gattuso, se volvió a Suiza, aunque caída la primera opción de Crans Montana, el lugar de preparación fue St. Gallen.

Crans Montana, centro de peregrinación para los apasionados del esquí, albergará el Campeonato del mundo de este deporte en 2027.