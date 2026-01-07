De Maduro a Cristiano: el crack portugués aparece con el chándal de moda

El evento que ha revolucionado el mundo entero de manera indiscutible ha sido el arresto a Nicolás Maduro por parte de EEUU, y esto ha generado ventas virales en un producto en concreto: La sudadera Tech Fleece Nike. La sudadera de la marca del "swoosh" tiene este conjunto de color gris agotado y se ha hecho uno de los memes virales de estos últimos días. En este caso, a la última figura pública que se ha visto con este ya icónico conjunto ha sido al crack portugués, Cristiano Ronaldo.

Un conjunto muy viral

El astro luso fue visto caminando con total tranquilidad con el conjunto de la marca estadounidense, aunque este no ha sido el único. El caso mas reciente dentro del universo fútbol fue el del RCD Mallorca en la previa a su partido ante el Girona en Son Moix. Todos los jugadores del conjunto bermellón fueron vistos caminando por el túnel de vestuarios con este chándal viral, un gesto cómico que no estuvo exento de polémica en sus redes sociales.

Un cambio a la estética chavista

Hasta ahora, Maduro había convertido el chándal en una parte clave de su imagen pública, recurriendo de forma habitual a modelos con los colores de la bandera venezolana. Esa estética se asociaba directamente con el legado de Hugo Chávez, cuando este dejaba el uniforme militar en el armario para vestirse con una estética menos formal. Por eso, su aparición detenido con un conjunto deportivo neutro, sin referencias nacionales y de una marca estadounidense, llamó especialmente la atención y ha alimentado las redes sociales durante estos días.