Así era Claudia Chacón antes de todas sus operaciones de estética y participar en La Isla de las Tentaciones

La Isla de las Tentaciones es un programa de éxito. Más por el formato que por sus protagonistas, eso sí. Cuernos por aquí, cuernos por allá y frases más propias de los sobres de azúcar repetidas una y otra vez son el argumento habitual de los solteros que buscan romper las parejas de los ennoviados que no se han visto en otra. Ellos se creen que todo el monte es orégano al tener un rebaño a su disposición y ellas se ven tentadas por un prototipo de hombre clonado que les saca su lado más gorrino a la par que les presta una atención desmesurada. Lo que viene siendo un amor de verano, vamos. Y por eso casi el 100% de las parejas que salen de aquí están sentenciadas a la ruptura.

Claudia Chacón ha sido la clara protagonista de esta edición, emulando en gran parte a nuestra amiga Anita, que entró en el pasado con Montoya para hacer el ridículo programa tras programa. El caso es que el carácter de la muchacha dejó mucho que desear y no tardó ni 48 horas en lanzarse a los brazos de Gerard. El catalán no tenía mucho más interés en ella que lo puramente carnal... además de colgarse la medallita de bombero calent. Gilbert, por su parte, se convirtió en el cornudo de España, cogiendo el relevo de muchos otros antes que él.

Más allá de su actitud beligerante, su voz insoportable, su parecido con una popular fraggle rock y lo mal que trató tanto a su novio como a otros participantes, quedó demostrado que su amor propio está seriamente dañado. La fachada en la que se esconde para considerarse una triunfadora de la vida le trajo muchos problemas, ya que dejó claro que su relación con Gilbert era más un quiero que un puedo. Vamos, que quería querer y ser querida por un tipo bueno, relativamente normal y con una buena dosis de 'pagafantismo'. Pero se cansó y floreció la otra Claudia, la que siempre estuvo esperando su momento. Menos mal que su novio terminó abriendo un poco los ojos y terminó pasando de ella, por mucho que estuviera enamorado. [¿Qué parejas de La Isla de las Tentaciones siguen juntas?]

Barja y Borja: Una letra y poco más diferencia al jugador de Osasuna de uno de los tentadores más pesados de la edición / SD

Las comparaciones son odiosas...

Uno de los errores más comunes de Claudia era compararse físicamente sin parar, considerando feas a prácticamente todas las demás mujeres. Tenga o no problemas mentales, lo que seguro que no tiene (por lo menos todavía) es alzhéimer. Pero parece olvidar que ella, más allá de no ser precisamente una belleza, tuvo que pasar varias veces por el quirófano para modelar su físico y llegar donde la genética no pudo.

¿Qué operaciones estéticas se hizo Claudia Chacón de La Isla de las Tentaciones?

Han salido a la luz varias fotos suyas de hace unos años y de lo que fue su físico, queda poco. Lo de que no es rubia natural es evidente, ya que no hay más que ver lo verde que se le puso el pelo en el jacuzzi. No sabemos si antes o después de darlo todo con Gerard en esas aguas templadas. Por el momento la chica niega la mayor, aunque termina reconociendo poco a poco algunas operaciones. Que si labios, que se pecho... y nos da en la nariz que alguno más. Luego, también es cierto que existen retoques que no requieren de cirugía. Tiempo al tiempo, que al final en Telecinco todo se sabe.