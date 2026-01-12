El reencuentro de La Isla de las Tentaciones llega con bombazos a Telecinco: Fechas y horas para verlo en directo o diferido

La Isla de las Tentaciones 9 llega a su fin. Se acabó lo que se daba en las villas del deseo, del pecado y de las cornamentas en definitiva y ahora toca ver qué ha pasado con la tropa en el clásico reencuentro que se produce cuatro meses después. Almudena, Darío, Juanpi, Sandra, Claudia, Gilbert y compañía se vuelven a ver las caras ante la presencia de Sandra Barneda. Bueno, se verán las caras con algunos retoques estéticos. Ya te contamos los que llevaba encima (o debajo) Claudia, pero ojito que verás varios más.

En su momento ya te informamos de las parejas de La Isla de las Tentaciones que siguen juntas, pero también sabemos que esta jauría de famosetes cambia de opinión con cada puesta de ropa interior. El morbo de la telebasura y las redes sociales les empuja a ofrecer un impacto tras otro y ahora que son reconocidos en las fiestas y discotecas, todos ellos lo tienen más fácil para ampliar su menú degustación.

Sandra Barneda abandona la hoguera de 'La isla de las tentaciones' / Telecinco

Varias de las exnovias explotan

Ya te adelantamos que Sandra, sabiéndose concursante de Gran Hermano, va subidita. Le monta algún pollo que otro a Juanpi, quien se lo cocina solito. Claudia pierde los papeles, los pocos que le quedaban en orden y termina expulsada de la sala por una Sandra Barneda a la que se le siguen notando las preferencias. Almudena y Darío son la tragedia personificada y es que ella ya mostró un desquicie total que repetirá en pleno reencuentro y seguramente también nos lo ofrezca en Gran Hermano como pareja de concurso de su amiga Sandra. Por lo menos no tiene cocos a mano. No suenan más alarmas, pero queda señalado el personaje de Darío cuando su ex se entera que una vez terminó el programa se lió con otras chicas del casting, además de con Érika. El malagueño está pescando con dinamita aprovechando su fama, dado que el mercado le ofrece un tipo de mujer muy diferente al que tenía hasta hace poco.

Sandra Barrios, nueva concursante de Gran Hermano / Telecinco

El reencuentro de La Isla de las Tentaciones: Fechas y horas para verlo en directo

Telecinco ha decidido explotar al máximo el siempre exitoso reencuentro y para ello lo va a dividir en tres sesiones diferentes, cada una en un día. Toca centrarse en lo más importante: el morbo sobreactuado. Mediaset decidió que lo mejor era ofrecer tres entregas entre los días lunes 12, martes 13 y miércoles 14 de enero.

Barja y Borja: Una letra y poco más diferencia al jugador de Osasuna de uno de los tentadores más pesados de la edición / SD

La estrategia de Telecinco por la audiencia televisiva

Todas estas entregas del programa de cornamentas arrancarán a partir de las 21:45 con la firme intención de hacerle la competencia a La Revuelta de David Broncano, El Hormiguero de Pablo Motos... y a la Copa del Rey. Hablamos de cuatro escenarios que están acostumbrados a luchar en sus franjas, pero que rara vez coinciden los cuatro en la programación. Lo harán concretamente martes y miércoles. La clave es que puedes compaginar más de uno, ya que puedes ver el reencuentro de La Isla de las Tentaciones en diferido mediante Mediaset Infinity o en Orange TV.