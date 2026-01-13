Tsitsipas pasa página y olvida a Badosa: El griego sorprende al presentar a su nueva pareja

Nuevo año y también vida nueva. La temporada de tenis está arrancando en estas primeras semanas del mes de enero con la gira por Asia y Oceanía que desembocará en el primer ‘grande’ de la temporada. La mayoría de jugadores y jugadores ultiman los preparativos para el Abierto de Australia.

Algunos jugadores aprovechan este inicio de curso para recuperar el nivel después de una lesión o una mala temporada, más allá de coger la forma necesaria para afrontar otra dura y larga campaña.

El que parece que ha empezado 2026 con aires renovados es Stefanos Tsitsipas. El griego vive un bache monumental en su juego, que le ha llevado a hundirse en el ránking ATP. El que fuera número 3 del mundo y uno de los llamados a relevar al ‘BIG 3’ arranca el curso en la 33ª posición del circuito.

Y es que además de las malas sensaciones en las pistas durante los últimos tiempos, a nivel personal Tsitsitas también ha sufrido un golpe emocional. Hace algunos meses el griego y Paula Badosa se separaban como pareja sentimental en una de las rupturas más inesperadas de los últimos tiempos, ya que ambos se habían convertido en una de las parejas más queridas del circuito ATP, en concreto, y del deporte, en general.

Los motivos de la ruptura entre Badosa y Tsitsipas / SD

La chica que ha conquistado el corazón de Tsitsipas tras la ruptura con Paula Badosa

Pues bien parece que Tsitsipas ha pasado página y a nivel emocional parece recuperado, después de haber publicado unas imágenes con la que es su nueva pareja. En ellas aparece el griego de vacaciones en Namibia junto a la joven.

Ella es Kristen Thoms, una ex tenista estadounidense de 28 años, que no alcanzó el circuito profesional pero sí el amor junto a Tsitsipas. La ex jugadora ahora se dedica a la moda y a las redes sociales tras acabar su etapa de tenis universitario.

Así es Kristen Thoms, la nueva novia tenista de Stefanos Tsitsipas /

Badosa disfruta de la compañía de su amiga Sabalenka mientras regresa de una lesión

No fue sido un año fácil para Paula Badosa. Las lesiones la alejaron de la competición durante meses y, además, su ruptura con Stefanos Tsitsipas fue una de las más comentadas del mundo del tenis. Sin embargo, la catalana parece haber encontrado en Sabalenka una aliada perfecta para volver a sonreír en este regreso a la competición.

Paula ha sabido convertir los momentos duros en inspiración, y sus seguidores lo notan. Su cuenta de Instagram está llena de energía y ritmo, con vídeos bailando reggaetón junto a su hermana y amigas que rápidamente se hacen virales.

Badosa tiene predilección por el mar. Ya sea en las playas de Dubái o en las cristalinas aguas de Maldivas, es habitual verla disfrutar del sol, el yoga frente al amanecer o paseos descalza por la arena. Su feed de Instagram es un mix perfecto de moda, bienestar y sensualidad, algo que sus fans adoran.

Las fotos más sensuales y divertidas de Sabalenka y Badosa: amistad, sol y complicidad fuera de la pista /

Sabalenka, siempre con su característico carisma bielorruso, ha sido una figura de apoyo constante para Paula. Ambas comparten entrenamientos, confidencias y ahora también vacaciones. Las fotos recientes muestran una química genuina entre dos deportistas que, más allá de los titulares, demuestran que la amistad femenina también puede brillar en un mundo tan competitivo.

Ahora Badosa se prepara para el Australian Open, después de caer en primera ronda de Adelaida antre Bouzkova.