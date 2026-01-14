El truco sencillo para saber si una llamada es SPAM o timo antes de contestar

Da igual la hora del día o de la noche en la que nos encontremos, siempre es 'buen' momento para que una presunta empresa decida llamarte para venderte algo. El mundo está cambiando y aunque no todo el mundo pueda ser catalogado como bueno o malo, lo cierto es que la maldad puede traducirse en violencia, robos y demás. Cada vez está más claro que vivimos pegados a, entre otras cosas, un teléfono móvil, tanto niños como mayores (mal asunto). De hecho, en España hay más dispositivos móviles activos que ciudadanos. Las llamadas telefónicas publicitarias son un auténtico engorro y siempre llegan en el peor momento. También es cierto que varias empresas se pasan la ley a la torera. Además, ahora utilizan números de teléfono que nos pueden confundir pensando que se trata de una llamada importante. Son millones los españoles que se encuentran en paro y muchos de ellos anhelan una llamada que le ofrezca la oportunidad de trabajar. La desilusión será doble cuando te percatas de que realmente sólo buscan sacarte el dinero.

A eso se suman también los numerosos intentos de estafa que están surgiendo a través de llamadas telefónicas. Por eso es importante tener herramientas que nos ayuden a evitar este tipo de situación.

Lo más importante es no dar ningún dato personal ni bancario en esas llamadas y esperar a cerciorarse de que se está hablando con un trabajador real de la compañía y después, emplear un truco que te servirá para saber quien te llama.

Dos opciones para evitar el Spam telefónico

Rosa Campos

Por un lado, a través de aplicaciones gratuitas, como Truecaller, y que le ayuda a la gente a saber quién le está llamado del otro lado. Otra opción más sencilla es activar Google, y recibirás un aviso de si se trata de una llamada comercial.

Así son las llamadas SPAM / Pexels

Google usa su aplicación Maps para cerciorarse a través de las bases de datos registradas y así evitar que esos contactos spam se salgan con la suya. De todas formas, hazte a la idea de que si bloqueas a los números de Spam, es posible que te llamen desde otros de su centralita, sobre todo ahora que sabe que se trata de un teléfono activo.