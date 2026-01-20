El calendario laboral de 2026 trae una sorpresa clave: Vuelve este festivo a la Comunitat Valenciana

Hay calendarios que no solo ordenan el año. También invitan a viajar. A desconectar. A mirar el mapa con otros ojos. El de 2026 en la Comunitat Valenciana llega con una noticia que cambia planes y abre escapadas: el 24 de junio será festivo autonómico real y no recuperable. Para todos. Sin excepciones. Sin letra pequeña.

San Juan deja de ser un día “a medias”. Después de casi una década de fórmulas intermedias, el festivo se consolida como jornada no laborable. Y lo hace en una fecha clave. A las puertas del verano. Con el Mediterráneo llamando.

San Juan vuelve a ser un festivo como merece

La historia viene de lejos. En 2017, la Comunitat Valenciana decidió equiparar el día grande de las Hogueras de Alicante a otras celebraciones emblemáticas, como el 19 de marzo, Fallas. El problema no era la voluntad, sino el límite legal de festivos autonómicos. La solución fue un apaño: convertir el 24 de junio en festivo recuperable. Se libraba, sí. Pero había que devolver las horas. Y no todos podían hacerlo. Eso se acaba en 2026.

Las Fallas son una de las semanas marcadas en el calendario valenciano / Germán Caballero

El calendario juega a favor. Ese año solo habrá ocho festivos nacionales, lo que deja margen para que la Comunitat elija uno de los suyos sin compensaciones. Resultado: San Juan entra por fin como festivo pleno, cerrando una etapa que se ha alargado desde 2017 hasta 2025.

Un año pensado para escaparse (y hacer puentes)

El año empieza pronto. 1 y 6 de enero, festivos. Después, semanas de rutina hasta llegar al 19 de marzo, que en 2026 cae en jueves. Traducido: puente perfecto para una escapada fallera o una salida exprés. La Semana Santa también suma. Viernes Santo, 3 de abril, festivo nacional. Lunes de Pascua, 6 de abril, festivo autonómico. Un clásico que no falla.

El calendario laboral de 2026 deja varios puentes ideales para escapadas por la Comunitat Valenciana. / JM LÓPEZ

Mayo regala otro guiño al descanso: 1 de mayo en viernes. Junio estrena protagonista con ese 24 de junio en miércoles, ideal para alargar vacaciones con pocos días libres. El otoño es especialmente generoso. 9 de octubre, viernes, y 12 de octubre, lunes. Un puente largo que invita a viajar sin prisas. Y diciembre remata el año con opciones interesantes: 8 de diciembre, martes, y 25 de diciembre, viernes, perfectos para cerrar el año con descanso… y empezar 2027 con puente incluido.

Porque sí: el 1 de enero de 2027 cae en viernes.