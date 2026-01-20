La emoción de un padre al encontrarse a la persona que salvó la vida de su hijo en el tren Adamuz

Están siendo días muy complicados en España y especialmente en Córdoba después del triste accidente de tren en Adamuz que se ha cobrado la vida, hasta el momento, de 41 personas. Se trata ya del accidente de transportes de alta velocidad más trágico de la historia del país.

El accidente ocurrió por el descarrilamiento de un tren con destino Huelva justo en el momento en el que se cruzaba con otro tren en dirección contraria. Uno de los vagones impactó de lleno con el otro convoy provocando un choque fuerte que se cobró la vida de muchas personas.

Desde el primer momento, los supervivientes del suceso brindaron toda su ayuda a las personas que habían quedado heridas, tratando de reducir al máximo el número de personas fallecidas. Este martes en el programa 'Hoy en día' de Canal Sur ha sido protagonista uno de estos héroes que hicieron todo lo que estaba en sus manos para salvar vidas.

View of the site of a train collision in Adamuz, southern Spain, Tuesday, Jan. 20, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) / Manu Fernandez

El programa ha puesto en contacto a un joven que ayudó a uno de los heridos con el padre, de nombre Carmelo, de la propia persona herida, dando pie a un momento muy emotivo en el que ha sido complicado contener las lástimas. El hombre, entre lágrimas, le decía al salvador de su hija: "Eres tú, 'pisha', el ángel de mi hijo, el ángel de mi familia'. El joven que ayudó a la persona herida, además, reconoció a uno de sus amigos que también se preocupó en ayudar a las personas que habían sufrido consecuencias por el accidente.

Una catástrofe con 41 muertos

El silencio solo es roto por el ruido de las grúas y de los equipos de rescate que, desde la noche del domingo 18 de enero, trabajan sin descanso entre los vagones retorcidos cerca de esta pequeña localidad del sur de España. Lo que comenzó como un viaje más en la moderna red de alta velocidad española se ha convertido en una de las tragedias más graves de su historia reciente.

En torno a las 19:45 h del domingo, un tren de alta velocidad de la compañía Iryo que circulaba desde Málaga hacia Madrid descarriló a la entrada de la estación de Adamuz. Tres de sus vagones terminaron invadiendo la vía contigua justo cuando un tren Alvia, operado por Renfe y con destino Huelva, se aproximaba en sentido opuesto. La colisión fue devastadora: varios coches del tren Alvia cayeron por un terraplén de varios metros, dificultando enormemente las labores de auxilio.

Hasta el momento las autoridades han confirmado oficialmente el hallazgo de al menos 41 víctimas mortales entre los dos convoyes y cientos de heridos, algunos de ellos en estado crítico, aunque el número total podría aumentar aún mientras continúa la búsqueda entre los escombros.

View of the site of a train collision in Adamuz, southern Spain, Tuesday, Jan. 20, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) / Manu Fernandez

Respuesta de los servicios de emergencias y asistencia ciudadana

La respuesta de los servicios de emergencia ha sido masiva: equipos de la Cruz Roja, unidades de soporte vital básico y avanzado, ambulancias y equipos psicosociales se despliegan en el pabellón municipal de Adamuz para atender a los heridos y apoyar a familiares. La organización humanitaria ha atendido ya a más de un centenar de personas, entre adultos y menores.

Los hospitales andaluces han habilitado áreas específicas para el tratamiento de los heridos, mientras se intensifican los llamamientos a la donación de sangre que permitan atender las necesidades de los centros sanitarios.

Investigan las causas de la tragedia

Las causas del accidente siguen bajo investigación, aunque las autoridades han señalado que el descarrilamiento inicial ocurrió en una zona recta de vía recientemente renovada, y que ambos trenes circulaban dentro de los límites de velocidad permitidos. Las primeras inspecciones técnicas han detectado posibles anomalías en un tramo de carril, aunque todavía no se ha establecido de manera concluyente si esto fue la causa del siniestro o una consecuencia del mismo.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado el accidente de "extraño y difícil de explicar" y ha descartado, por ahora, cualquier error humano como causa principal, aunque la investigación continúa recopilando datos y pruebas.

Imagen del accidente / Jorge Zapata

Reacciones

El impacto de la tragedia ha trascendido la provincia de Córdoba. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, canceló su agenda internacional y se desplazó al lugar de los hechos, acompañado de otros altos cargos, incluido el rey Felipe VI, quienes han expresado su pésame a las familias afectadas. El Gobierno ha decretado tres días de luto oficial y numerosas ciudades, como Alicante o Benidorm, han celebrado actos de recuerdo y silencio en honor a las víctimas.

Vecinos y testigos describen una escena de conmoción y solidaridad: residentes de Adamuz y de municipios cercanos fueron de los primeros en ayudar mientras llegaban los equipos de emergencia, proporcionando agua, mantas y apoyo inmediato.

Mientras España digiere esta tragedia y se prepara para rendir homenaje a las personas fallecidas, las investigaciones técnicas prometen arrojar luz sobre cómo pudo ocurrir un accidente tan grave en un tramo de la red de alta velocidad que, hasta ahora, era considerado uno de los más seguros del país.