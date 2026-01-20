Los expertos dictan sentencia: El bello pueblo valenciano que te lleva a la Edad Media
Una escapada low cost entre castillos, calles empedradas y Mediterráneo sin salir de España
Viajar no entiende de estaciones. Tampoco de calendarios perfectos. A veces basta con un fin de semana libre y una buena idea. Porque no siempre hace falta cruzar fronteras ni vaciar la cuenta para sentir que estás lejos. La Comunidad Valenciana está lleno de parajes de ensueño.
Soñamos con destinos exóticos, ciudades medievales de postal y rincones llenos de historia. Lugares como Carcassonne, en el sur de Francia, aparecen en todas las listas. Espectaculares, sí. Pero también lejanos, caros y poco prácticos para una escapada improvisada. La buena noticia es que no hay que irse tan lejos.
Una escapada medieval sin salir de la Comunitat Valenciana
España está llena de pueblos que parecen detenidos en el tiempo. Y la Comunitat Valenciana guarda algunos de los más sorprendentes. Perfectos para una escapada corta. Sin prisas. Sin multitudes. Y con un presupuesto mucho más amable.
En la provincia de Alicante, a menos de dos horas de València y a poco más de una de la capital alicantina, aparece Polop de la Marina. Un pueblo pequeño. Tranquilo. Con alma medieval.
Nació alrededor de un castillo de origen musulmán que domina el paisaje desde lo alto. Durante siglos fue un enclave estratégico. Hoy es un lugar para perderse sin reloj. Su casco antiguo, las calles empedradas y las casas tradicionales conservan un encanto auténtico, sin artificios.
Menos murallas, más Mediterráneo
Polop no tiene murallas como Carcassonne. Es cierto. Pero lo compensa con algo difícil de igualar: entorno. La montaña a un lado. El Mediterráneo al otro. Y a pocos minutos, algunas de las localidades más bonitas de la costa alicantina, incluido el conocido como el “Santorini español”.
Además, es un destino sin masificación. Ideal para pasear, comer bien y desconectar. Y lo mejor: sin necesidad de coger un avión ni planificar semanas antes.
A veces, el viaje perfecto está mucho más cerca de lo que imaginas.
- Horario confirmado para el Valencia-Athletic de Copa en Mestalla
- César Tárrega ya tiene diagnóstico médico: Obligados a cerrar el fichaje del central
- El Brentford abre la puerta a Onyeka: 'Entiendo perfectamente su salida
- En busca de un nuevo 'Guedesazo'
- El precio a pagar por Copete en el Valencia CF
- Valencia CF-Athletic Club: A noventa minutos en Mestalla de una semifinal de Copa
- Sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey: El Valencia conoce a su rival
- Otra baja importante para el Athletic en Mestalla de cuartos de final de Copa del Rey