Los expertos dictan sentencia: El bello pueblo valenciano que te lleva a la Edad Media

Viajar no entiende de estaciones. Tampoco de calendarios perfectos. A veces basta con un fin de semana libre y una buena idea. Porque no siempre hace falta cruzar fronteras ni vaciar la cuenta para sentir que estás lejos. La Comunidad Valenciana está lleno de parajes de ensueño.

Soñamos con destinos exóticos, ciudades medievales de postal y rincones llenos de historia. Lugares como Carcassonne, en el sur de Francia, aparecen en todas las listas. Espectaculares, sí. Pero también lejanos, caros y poco prácticos para una escapada improvisada. La buena noticia es que no hay que irse tan lejos.

Vista del castillo de Polop de la Marina, uno de los pueblos medievales con más encanto de Alicante. / @AjuntamentPolop

Una escapada medieval sin salir de la Comunitat Valenciana

España está llena de pueblos que parecen detenidos en el tiempo. Y la Comunitat Valenciana guarda algunos de los más sorprendentes. Perfectos para una escapada corta. Sin prisas. Sin multitudes. Y con un presupuesto mucho más amable.

En la provincia de Alicante, a menos de dos horas de València y a poco más de una de la capital alicantina, aparece Polop de la Marina. Un pueblo pequeño. Tranquilo. Con alma medieval.

Nació alrededor de un castillo de origen musulmán que domina el paisaje desde lo alto. Durante siglos fue un enclave estratégico. Hoy es un lugar para perderse sin reloj. Su casco antiguo, las calles empedradas y las casas tradicionales conservan un encanto auténtico, sin artificios.

Calles empedradas y casas tradicionales en el casco antiguo de Polop, ideal para una escapada tranquila. / SD

Menos murallas, más Mediterráneo

Polop no tiene murallas como Carcassonne. Es cierto. Pero lo compensa con algo difícil de igualar: entorno. La montaña a un lado. El Mediterráneo al otro. Y a pocos minutos, algunas de las localidades más bonitas de la costa alicantina, incluido el conocido como el “Santorini español”.

Además, es un destino sin masificación. Ideal para pasear, comer bien y desconectar. Y lo mejor: sin necesidad de coger un avión ni planificar semanas antes.

A veces, el viaje perfecto está mucho más cerca de lo que imaginas.