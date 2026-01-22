Nueva ley contra el SPAM comercial en España que te afecta directamente a ti

Las siempre molestas llamadas de SPAM son un auténtico acoso. Puedes recibir una cuando duermes, comes, trabajas o simplemente estás pestañeando. En cualquier momento y sin desearlo, pueden llegar esas llamadas que suelen saltarse la ley a la torera. Incluso en su momento la propia Policía recomendó un truco para luchar contra las llamadas de SPAM.

El pasado mes de junio entró en vigor en España la prohibición de realizar llamadas comerciales desde números móviles. La medida forma parte del plan del Gobierno para combatir las estafas telefónicas y por SMS. Y es que antes siempre eran números ocultos o extensiones largas, lo que hacía sospechar directamente al que recibía la llamada. Después pasaron a ser números fijos aparentemente normales y, posteriormente, se dieron cuenta que desde números de teléfono móviles lograban un muy superior índice de descuelgues. Pues eso va a terminar. O no.

Fin del uso de móviles para llamadas comerciales

Según la Orden TDF/149/2025 del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, publicada el pasado 15 de febrero, queda prohibido el uso de numeración móvil nacional para realizar llamadas comerciales. Esta decisión busca frenar el uso fraudulento de números móviles por parte de estafadores que intentan suplantar la identidad de empresas legítimas para obtener datos sensibles, como información bancaria.

El Gobierno explicó que el plazo entre la publicación de la norma y su entrada en vigor ha sido necesario para que empresas y organismos adapten sus sistemas.

Rosa Campos

Números autorizados para llamadas SPAM

A partir de ahora, las llamadas comerciales deberán realizarse desde numeración geográfica, números especialmente asignados como el 1004 de Telefónica, o desde líneas gratuitas que comienzan por 800 y 900. Desde el pasado 7 de marzo, estos números también están autorizados para emitir llamadas, ya que anteriormente solo podían recibirlas.

Bloqueo de llamadas y SMS fraudulentos

También desde marzo, las operadoras están obligadas a bloquear llamadas y mensajes SMS provenientes de numeraciones no asignadas o no autorizadas, como los números que empiezan por 3 o 4. Gracias a esta medida, se están bloqueando una media diaria de 235.600 llamadas y 10.000 SMS, lo que equivale a más de 14 millones de llamadas y 800.000 mensajes en solo dos meses.

Cuidado con las llamadas internacionales falsas

Otra medida que entra en vigor este 7 de junio es el bloqueo de llamadas y SMS internacionales que simulan proceder de números españoles, salvo en los casos de usuarios en itinerancia ('roaming'). Telefónica ya aplica este filtro desde marzo para combatir el fraude por suplantación de identidad.

Base de datos oficial de identificadores alfanuméricos

Por último, se creará una base de datos oficial con los identificadores alfanuméricos utilizados por empresas y administraciones públicas en SMS. Esta base de datos será gestionada por la CNMC y permitirá verificar la autenticidad de estos identificadores. Entrará en vigor dentro de 15 meses debido a su complejidad técnica.