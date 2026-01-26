El sencillo truco según los expertos para evitar las humedades en casa

Las manchas oscuras en las paredes no aparecen de un día para otro. Antes llegan el olor a cerrado, la pintura que se abomba o ese frío incómodo que no se va ni con la calefacción puesta. Las humedades en casa son uno de los problemas más comunes —y más ignorados— en las viviendas, pero también uno de los que más fácil resulta prevenir si se actúa a tiempo.

La buena noticia es que no siempre hace falta una gran obra para mantenerlas a raya. La mala, que cuando se dejan pasar, pueden acabar afectando tanto a la estructura del edificio como a la salud de quienes viven en él.

¿Por qué aparecen las humedades?

Antes de combatirlas, conviene saber de dónde vienen. En la mayoría de los hogares, las humedades tienen tres orígenes claros:

Condensación : exceso de vapor de agua en el ambiente, habitual en baños, cocinas y dormitorios mal ventilados.

: exceso de vapor de agua en el ambiente, habitual en baños, cocinas y dormitorios mal ventilados. Filtraciones : agua que entra desde el exterior por grietas, tejados en mal estado o fachadas deterioradas.

: agua que entra desde el exterior por grietas, tejados en mal estado o fachadas deterioradas. Capilaridad: humedad que asciende desde el suelo a través de muros, muy común en viviendas antiguas o bajos.

Identificar el tipo es clave, porque cada uno requiere una solución distinta.

Ventilar bien: el gesto más simple (y más eficaz)

Abrir las ventanas al menos 10 minutos al día, incluso en invierno, puede marcar la diferencia. La ventilación cruzada ayuda a renovar el aire, reducir la humedad ambiental y evitar la condensación que acaba convirtiéndose en moho.

Ácaros, moho, pelos de mascota… ¿Cómo evitar que se conviertan en una pesadilla para los alérgicos en casa? / Freepik

En baños y cocinas, usar extractores o campanas no es un lujo: es una necesidad. Y si tiendes la ropa dentro de casa, intenta hacerlo en espacios bien ventilados o con deshumidificador.

Controla la humedad antes de que se note

Un pequeño higrómetro (cuestan poco y son fáciles de usar) permite saber si el nivel de humedad de tu casa es el adecuado. Lo ideal es mantenerse entre el 40 % y el 60 %. Por encima de ese rango, el riesgo de moho se dispara.

Si vives en una zona especialmente húmeda o en una vivienda mal aislada, un deshumidificador puede ser un gran aliado, sobre todo en otoño e invierno.

Revisa fachadas, techos y juntas

Muchas humedades empiezan fuera de casa. Una grieta en la fachada, tejas movidas o juntas de ventanas deterioradas pueden permitir que el agua se cuele poco a poco, sin hacer ruido, hasta que el daño ya es visible.

Revisar periódicamente estos puntos —y sellarlos cuando sea necesario— es una inversión pequeña comparada con el coste de reparar una pared afectada.

Aislamiento térmico: menos humedad y más confort

Un buen aislamiento no solo ayuda a ahorrar en calefacción o aire acondicionado. También reduce los contrastes térmicos que provocan condensación en paredes y techos.

Ventanas con doble acristal, rotura de puente térmico o un aislamiento adecuado en muros exteriores pueden prevenir muchos problemas antes de que aparezcan.

Ojo con el moho: no es solo un problema estético

El moho no solo afea las paredes. Puede provocar alergias, problemas respiratorios y empeorar el asma, especialmente en niños y personas mayores. Si aparece de forma recurrente, limpiarlo no es suficiente: hay que atacar la causa de la humedad.

¿Cuándo llamar a un profesional?

Si las manchas vuelven, el olor persiste o la humedad aparece desde el suelo, lo más sensato es contar con un especialista. Detectar el origen real del problema evita soluciones temporales que solo lo esconden durante unos meses.

Prevenir las humedades es, en el fondo, una cuestión de hábitos, mantenimiento y atención a las señales que da la casa. Escucharlas a tiempo puede ahorrarte dinero, molestias y más de un dolor de cabeza.