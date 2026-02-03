Una llamada puede salirte carísima: la OCU alerta del fraude con números 807

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado una alerta urgente sobre una estafa telefónica cada vez más extendida en España, que puede suponer cargos de hasta 50 euros por una sola llamada. El fraude se basa en el uso de números de tarificación adicional, especialmente los prefijos 807, que los estafadores utilizan para suplantar organismos públicos, bancos o servicios de atención al cliente de empresas conocidas.

Este tipo de estafa está creciendo de forma preocupante y afecta tanto a personas mayores como a usuarios jóvenes, ya que juega con la urgencia, la confianza en instituciones oficiales y el desconocimiento sobre cómo funcionan estos números especiales.

La estafa comienza normalmente con una llamada perdida, un SMS o un correo electrónico. / Crédito: Harpal Singh en Unsplash.

¿En qué consiste la estafa de los números 807?

La estafa comienza normalmente con una llamada perdida, un SMS o un correo electrónico en el que se solicita al usuario que contacte de forma urgente con un número concreto, que suele empezar por 807. En otros casos, los delincuentes llaman directamente haciéndose pasar por organismos públicos como la Seguridad Social, Hacienda, la DGT o servicios de atención al cliente de bancos y compañías de suministros.

El mensaje suele ser alarmante: un problema con un pago, una multa pendiente, un error en una factura o incluso la suspensión de un servicio. El objetivo es provocar una reacción rápida para que la víctima devuelva la llamada sin comprobar el número.

Una vez realizada la llamada, el usuario queda atrapado en una conversación artificialmente prolongada, con locuciones automáticas, música en espera o falsos operadores, mientras el contador del coste sigue aumentando. Según la OCU, el precio puede alcanzar los 2 o incluso 3 euros por minuto, lo que puede traducirse en facturas de hasta 50 euros por una sola llamada.

¿Por qué los números 807 son tan peligrosos?

Los números de tarificación adicional 807 están legalmente habilitados en España para ofrecer servicios profesionales, como asesoramiento legal, médico o técnico. Sin embargo, esta legalidad es precisamente lo que facilita su uso fraudulento.

A diferencia de otros prefijos especiales, los 807 no están incluidos en las tarifas planas de telefonía, por lo que el coste se factura de forma independiente y suele pasar desapercibido hasta que llega la factura mensual.

La OCU advierte de que muchos consumidores desconocen el significado de estos prefijos, lo que convierte a los 807 en una herramienta ideal para estafadores, especialmente cuando se combinan con técnicas de ingeniería social y suplantación de identidad.