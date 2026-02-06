¿Tongo en el bote de Rosa en Pasapalabra?

Rosa ya ha pasado a la historia de 'Pasapalabra', exitoso programa que ayuda a Antena 3 a liderar la guerra de audiencias con mucho margen. La concursante ganó este jueves el mayor bote de la historia del concurso tras un agónico rosco que consiguió completar. De esta manera, Rosa se alza con los 2.716.000 euros de premio.

Después de 307 programas, la concursante logró completar el Rosco con 25 aciertos y con solo 2 segundos para el final. Hasta ahí todo relativamente normal... salvo que realmente falló en su respuesta y nunca debió llevarse el bote. Las redes sociales se han percatado, como no podía ser de otra manera, del error. Y no sólo eso, sino que se ha acusado al programa presentado por Roberto Leal de tongo.

El caso es que sólo le quedaba una letra por responder, la M. “Apellido del jugador de fútbol americano que en 1968 fue elegido jugador más valioso de la NFL por la agencia AP”, dijo a toda velocidad el presentador. Como es normal, sólo una minoría de aficionados al fútbol americano sabrían eso. Imagínense alguien que ni se sabe las reglas del deporte en cuestión, como es el caso de Rosa. En cualquier caso y como argumento válido para que ella conociera la respuesta recordamos que a los concursantes se les entrega un listado con miles de preguntas y respuestas de donde sale el rosco. El posible que ella, una auténtica 'crack', pasara por dicha pregunta y de algún modo le sonara la respuesta.

Rosa falló la respuesta... pero le regalaron el bote

Aprendida la respuesta o no, lo cierto es que el resultado debía ser (Earl) Morrall, pero ella no respondió eso, sino: "Morel". Más allá de fallar en el apellido, también lo fue en la acentuación.

¿Quién es Earl Morrall?

Earl Morrall nació el 17 de mayo de 1934 en Muskegon, Michigan, y es recordado como uno de los suplentes más determinantes de la historia de la NFL. Mariscal de campo de referencia, brilló especialmente por su capacidad para sustituir a grandes estrellas en momentos clave, dejando huella en equipos como los Baltimore Colts y los Miami Dolphins.

Antes de dar el salto al profesionalismo, Morrall destacó en la Universidad de Michigan State, donde compaginó el fútbol americano y el béisbol. Jugó dos Rose Bowls y llegó incluso a participar en la College World Series, una muestra de su versatilidad deportiva. En la NFL desarrolló una carrera de 21 temporadas, iniciada en 1956 con los San Francisco 49ers y continuada en franquicias como Pittsburgh Steelers, Detroit Lions, New York Giants, Baltimore Colts y Miami Dolphins. Su momento más recordado llegó en 1972, cuando sustituyó a Bob Griese en los Dolphins y fue pieza clave en la única temporada perfecta de la historia de la NFL, sin ninguna derrota. Morrall se retiró en 1977 con más de 20.000 yardas de pase y 161 touchdowns.

Una vez terminada su carrera sobre el verde pasó a ser entrenador y posteriormente dio el salto a la política, alcanzando la alcaldía de Davie, en Florida.