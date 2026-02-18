Se desvela la cifra que paga la familia de Daniel Sancho por privilegios en la cárcel de Tailandia

La segunda parte de la entrevista concedida por Silvia Bronchalo en el programa ¡De Viernes! de Telecinco ofreció una imagen humana y devastada de una madre enfrentada simultáneamente a su propio dolor y al del conocimiento público. Con voz quebrada, Bronchalo recordó cómo vivió los días posteriores a la detención de su hijo en Tailandia, su resistencia a ver imágenes mediáticas del caso y lo que fue, para ella, el impacto emocional de enfrentarse a la reconstrucción de los hechos en televisión. Admitió que no siempre comprende del todo la magnitud de lo ocurrido y que, aunque tiene esperanza en el proceso judicial, el peso del sufrimiento familiar ha sido enorme. La entrevista también sacó a la luz detalles de la relación de Bronchalo con su hijo antes de la tragedia y las tensiones que vivió con su ex pareja, el actor Rodolfo Sancho, al margen de las décadas que compartieron juntos.

Cuánto paga la familia al mes por “privilegios” en la cárcel

Desde la emisión de la entrevista, el debate se ha desplazado también hacia las condiciones en las que cumple condena Daniel Sancho. En medios españoles se ha informado sobre pagos que su familia realiza para que tenga ciertas mejoras dentro de la prisión en Tailandia. Según la defensa del padre del joven, Rodolfo Sancho paga alrededor de 1.200 € al mes para cubrir lo que en aquel sistema penitenciario se considera “privilegios”, como no comer directamente en el suelo, disponer de utensilios dignos para la comida o incluso acceder con regularidad al gimnasio del centro, medidas que ayudan a que el día a día dentro de la cárcel sea más soportable. A estos pagos se sumarían los envíos quincenales de dinero por parte de su madre, estimados en unos 400 € cada quince días, que se utilizan para productos de higiene o comida adicional. La defensa ha insistido en que no se trata de un trato especial por apellido, sino de un apoyo familiar en un contexto donde las prisiones tailandesas son muy duras.

La familia Arrieta: reacción al juicio y al veredicto

Por su parte, la familia de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano asesinado cuyo caso dio origen a este proceso en Tailandia, ha seguido con atención el juicio y la sentencia. En agosto de 2024, Sancho fue condenado a cadena perpetua por asesinato con premeditación, lo que incluye el desmembramiento del cuerpo de Arrieta. El abogado de los Arrieta expresó satisfacción con el fallo y anunció que no se opondrían a que Daniel cumpla su condena en España, siempre que se cumplan condiciones jurídicas específicas. Además, la familia recibió una indemnización fijada por el tribunal tailandés, un paso que ha sido considerado por ellos como un reconocimiento parcial del daño sufrido.

Daniel Sancho, l’any passat. | SOMKEAT RUKSAMAN / EFE / .

Mientras tanto, dentro de España existe división entre quienes defienden la actuación de la justicia tailandesa y quienes consideran que la cobertura mediática y las discusiones públicas entre familias han añadido tensión a un proceso ya de por sí complejo.

Cómo se encuentra actualmente Daniel Sancho

Tras la sentencia y su traslado a la prisión de máxima seguridad de Surat Thani, las imágenes y relatos de quienes han seguido el caso describen a Sancho adaptándose a su nueva situación. Según su madre en determinados momentos, él ha pasado por fases de nerviosismo y confusión, especialmente al principio, cuando afrontó la dura realidad de la cárcel tras la condena. Las condiciones en la prisión no son comparables a las de un centro europeo promedio: los reclusos comparten espacios, duermen en suelos con colchonetas y tienen rutinas rígidas. A pesar de eso, habría logrado entablar amistad con otros presos y mantener conversaciones en inglés, incluso empezando a aprender algo de tailandés.

La familia y la defensa también han destacado que su situación emocional sigue siendo frágil, y que el joven percibe la realidad de su condena de forma intermitente, sin comprender completamente lo que ello implica a largo plazo.

Noticias relacionadas

Posibilidades de salir de la cárcel en un futuro

Legalmente, existe un camino —aunque difícil— hacia un posible cambio de escenario para Daniel. En Tailandia, la cadena perpetua impuesta no es necesariamente excluyente de futuras revisiones judiciales o de un traslado a España. Su defensa presentó recursos ante instancias superiores del sistema judicial tailandés, un proceso que puede prolongarse muchos meses e incluso un año hasta que se resolviera de forma definitiva. Además, la legislación tailandesa prevé la posibilidad de solicitar traslado a su país de origen tras cumplir un mínimo de condena —alrededor de ocho años— siempre que se cumplan ciertos requisitos, entre ellos el pago de indemnizaciones fijadas y la demostración de arrepentimiento genuino. También se ha mencionado en algunos medios la opción de ayudas consulares o prestaciones dirigidas a reclusos españoles en cárceles extranjeras en circunstancias especialmente duras, aunque no queda claro si Sancho ha solicitado o accedería a ellas.