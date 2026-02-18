¿Qué es un Therian? La extraña nueva moda entre los jóvenes

En los últimos años, especialmente a través de plataformas como TikTok e Instagram, ha comenzado a visibilizarse una subcultura juvenil que genera curiosidad, polémica y, en muchos casos, incomprensión: los llamados “therian”. Videos de adolescentes corriendo a cuatro patas en parques, usando máscaras de animales hechas a mano o compartiendo diarios personales sobre su “identidad animal” acumulan millones de visualizaciones y comentarios. Pero ¿qué significa realmente ser Therian? ¿Se trata de una moda pasajera o de una forma más profunda de identidad?

¿Qué es un Therian?

El término “therian” proviene de “therianthrope”, palabra que alude a la idea de una persona que se identifica —a nivel psicológico o espiritual— como un animal no humano. A diferencia del cosplay o de los disfraces, quienes se identifican como therian afirman que no están “interpretando” un papel, sino expresando una vivencia interna que forma parte de su identidad.

En redes sociales abundan jóvenes que se describen como “wolf therian” (lobo), “cat therian” (gato) o incluso como animales más específicos. Algunos hablan de “recuerdos” o sensaciones vinculadas a su animalidad; otros lo plantean como una metáfora intensa de su personalidad. En la mayoría de los casos, no existe una creencia literal de transformación física, sino una identificación subjetiva.

De foros ocultos a fenómeno viral

Aunque pueda parecer una tendencia reciente, las comunidades therian existen desde hace décadas en foros de internet y espacios digitales alternativos. Sin embargo, lo que antes era un fenómeno relativamente invisible ha encontrado en el algoritmo de TikTok una plataforma ideal para expandirse.

Los videos suelen mostrar a adolescentes practicando “quadrobics” (correr o saltar apoyándose en manos y pies), exhibiendo máscaras artesanales o compartiendo reflexiones sobre su identidad. Este contenido, fácilmente replicable y visualmente llamativo, encaja perfectamente con la lógica viral de las redes.

El resultado: millones de visualizaciones y una comunidad que crece, especialmente entre jóvenes de entre 11 y 17 años.

¿Moda, identidad o búsqueda de pertenencia?

Especialistas en cultura digital señalan que el auge therian puede entenderse en el contexto más amplio de una generación que explora activamente las identidades. Las redes sociales no solo permiten expresar gustos o estilos, sino también construir narrativas personales complejas.

Para muchos adolescentes, declararse therian puede ser una forma de:

Expresar rasgos de personalidad (independencia, instinto, sensibilidad).

Encontrar comunidad y pertenencia.

Diferenciarse en un entorno saturado de estímulos.

Canalizar emociones intensas a través de una metáfora animal.

En este sentido, algunos psicólogos subrayan que la adolescencia es una etapa de exploración simbólica. Identificarse con un animal puede funcionar como herramienta narrativa para comprenderse a uno mismo.

Controversias y malentendidos

La expansión del fenómeno no ha estado exenta de críticas. En redes circulan burlas, desinformación e incluso acusaciones infundadas que equiparan a los therian con personas que creen literalmente ser animales o que exigen ser tratados como tales. Sin embargo, la mayoría de quienes se identifican como therian aclaran que distinguen perfectamente entre su identidad interna y la realidad biológica.

También existe confusión entre therian y otras subculturas, como los “furries”. Aunque pueden compartir elementos estéticos —como el uso de accesorios o máscaras—, no son lo mismo. El furry fandom gira principalmente en torno al arte y personajes antropomórficos, mientras que los therian hablan de identidad personal.

El papel del algoritmo

El crecimiento del fenómeno no puede entenderse sin considerar cómo funcionan las plataformas digitales. Algoritmos como los de Instagram o TikTok tienden a amplificar contenidos que generan interacción, ya sea positiva o polémica. Cuanto más debate despierta un video —apoyo, críticas o burlas—, mayor es su alcance.

Así, lo que podría haber sido una subcultura minoritaria se convierte en tendencia visible. La viralidad genera curiosidad, la curiosidad atrae nuevos participantes y el ciclo se retroalimenta.

Entre la creatividad y la preocupación

Para algunos padres y educadores, el fenómeno despierta inquietud. ¿Se trata de una simple fase? ¿Podría indicar problemas emocionales? Los expertos coinciden en que, en la mayoría de los casos, no hay evidencia de trastorno psicológico. Más bien, se trata de una forma contemporánea de expresión identitaria mediada por internet.

Como ocurrió con tribus urbanas anteriores —desde los góticos hasta los emos—, la sociedad suele reaccionar con alarma ante lo que no comprende. Sin embargo, muchos jóvenes therian describen su experiencia como algo positivo que les aporta sentido de comunidad y autoconocimiento.

¿Una tendencia pasajera?

Es difícil prever si el fenómeno therian mantendrá su visibilidad o si será reemplazado por la próxima tendencia viral. La historia reciente de internet muestra que las subculturas digitales pueden diluirse tan rápido como emergen. No obstante, también demuestra que algunas comunidades, aunque pierdan foco mediático, continúan existiendo de manera más discreta.

Lo que parece claro es que el auge therian refleja algo más amplio: una generación que explora identidades con libertad inédita y que utiliza las redes sociales como escenario principal para hacerlo.

Más que una simple “moda extraña”, el fenómeno invita a preguntarse cómo internet está redefiniendo la construcción del yo. En ese espejo digital donde todo puede amplificarse, incluso la identificación con un lobo o un gato puede convertirse en bandera de pertenencia.