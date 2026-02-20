Los mejores lugares de Valencia para pasear y quemar calorías

Salir a andar es una de las actividades más recomendadas por los médicos y entrenadores para cuidar la salud: promueve un buen funcionamiento cardiovascular, combate el sedentarismo y ayuda mucho al gasto calórico, por lo que es ideal todo el año, pero especialmente en etapas de pérdida de peso. ¿Por qué? Es una forma de 'cardio' óptimo para la quema de grasa sin comprometer la masa muscular ni el desgaste articular.

A partir de ahí, es cierto que andar puede hacerse muy tedioso andar por andar sin un rumbo fijo o en un paisaje anodino. Es por eso que si eres de Valencia o alrededores, te traemos una serie de sugerencias para pasear con buenas vistas, en un entorno agradable y que te ayudará a estar motivado para dar largos paseos que ayuden a mejorar tu salud.

Jardines del río Turia

Hablamos de un paseo fácil de unos 6–7 km (aprox. 1 h 20 min), con sombra, fuentes y mucha arboleda, lo que lo convierte en un entorno idóneo para caminar, correr o disfrutar al aire libre. Es un trayecto que comienza cerca de Alameda y atraviesa los antiguos cauces del río Turia. Se trata de un jardín urbano en el puedes caminar de punta a punta sin apenas cruzar calles, por lo que es ideal para andar sin interrupciones y hacerlo escuchando música o algún podcast.

Dehesa del Saler

Es otro lugar idílico para pasear es, sin duda, la 'Dehesa del Saler', que se encuentra cerca de la ciudad y que brinda una gran oportunidad para pasear con vistas a la playa. Estamos habando de un bosque mediterráneo entre la Albufera y el mar, con pinos, aromáticas, flora autóctona y un entorno con aire fresco.

Es una oportunidad brillante para dar un pase tranquilo, respirando aire puro, conectando con la vegetación mientras se disfruta de la brisa marina. Mide aproximadamente 10 kilómetros desde Pinedo (al norte) hasta el Perellonet (al sur) y es una gran idea desde para dar paseos cortos (de (1–3 km) por pasarelas y senderos entre dunas, pinares y lagunas) hasta otros más largos (si caminas toda la franja, recorres esos 10 km lineales, que se pueden hacer ida y vuelta si quieres una caminata larga (20 km).

Ruta del colesterol

Hablamos de una zona que bordea la huerta y los arrozales entre Catarroja, Alfafar, Massanassa y Sedaví, muy cerca de la Albufera. Es una excelente forma de ejercitarse porque combina la sencillez de un terreno completamente llano con la belleza de un entorno agrícola tradicional. Se trata de un circuito accesible, de entre 5 y 8 kilómetros, que permite caminar a buen ritmo y así quemar calorías sin necesidad de un gran esfuerzo físico.

Al mismo tiempo, ofrece un paisaje agradable entre campos de naranjos, hortalizas y acequias, con la Albufera al fondo en algunos tramos, lo que convierte el ejercicio en una experiencia más amena y motivadora. Además, es una ruta muy concurrida, lo que aporta un ambiente social que anima a mantener la constancia, ya sea paseando en solitario, en pareja o en grupo.

Paseo marítimo (Las Arenas – Malvarrosa – Patacona)

Otra opción 'playera' para dar un paseo, aunque en este caso algo más urbana y de menor vegetación es el Paseo marítimode Valencia (Las Arenas – Malvarrosa – Patacona). Es una de las formas más agradables de hacer ejercicio debido a que combina la facilidad y accesibilidad de un terreno completamente llano con el atractivo que tiene ver una playa del mar mediterráneo. Permite quemar bastantes calorías sin dejar de disfrutar de la brisa marina, el sonido de las olas y unas vistas abiertas que hacen que el paseo resulte mucho más ligero y motivador.

A lo largo del recorrido se suceden playas emblemáticas como Las Arenas, la Malvarrosa o la Patacona, todas acompañadas de palmeras, terrazas y un ambiente mediterráneo. Además, hablamos de un paseo que se puede plantear desde el recorrido corto para dar un ligero paseo hasta una sesión muy productiva de cardio. En toda su extensión, el paseo cuenta con hasta seis kilómetros.

Arrozales de la Albufera

Aquí hablamos de más de una ruta, ya que los arrozales de la Albufera se pueden visitar partiendo desde varios puntos y pueblos distintos. Por ejemplo iniciando la ruta en El Saler o desde el Port de Catarroja, aunque hay muchas más formas de hacerlo, también desde su Parque Natural. Es una gran opción debido a que el entorno es verdadermanete único -imposible de encontrar en otro lugar-, al que llegar desde varios puntos cercanos a Valencia y las localidades que rodean la ciudad y en el que se puede caminar tranquilamente y sin interrupciones.