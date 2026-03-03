Secciones

Moeve Fútbol Zone 1x15: ¿Una revolución en el fútbol femenino?

Programa especial de Moeve Fútbol Zone con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer. Entrevistamos a Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F Moeve y a Sara Monforte, entrenadora del Espanyol y debatimos sobre las principales preocupaciones que existen en torno al fútbol femenino y lo que está por llegar en un futuro. Más información

