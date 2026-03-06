Paz Padilla raja de Sálvame y los métodos de los directores del programa de Telecinco por el pinganillo: "Venga, mete mierda"

Sálvame fue un programa que pasará a la historia como uno de los más exitosos de la televisión. El éxito se lo dio la audiencia, la misma que les terminó abandonando poco después de dar quizá excesiva voz a los polémicos testimonios de Rocío Carrasco, que además tenía otro programa. Estaba hasta en la sopa y eso, junto a la forma de conducir el programa de presentadores como Jorge Javier Vázquez y sobre todo Carlota Corredera, dieron al traste con el share de la cadena y generó una crisis de la que todavía no se han recuperado. Pasaron de liderar la carrera a marchar tercera por detrás de Antena 3 y La1.

La otra presentadora habitual del programa era Paz Padilla, quien no guarda un buen recuerdo de algunos aspectos de 'Sálvame' y ha decidido cargar contra ellos. Recordemos que estuvo en dicho espacio durante muchos años (2009-2022). La televisiva humorista participó en un podcast llamado 'El sentido de la birra', donde ha reconocido que no siempre se sintió cómoda con el enfoque del formato.

Las órdenes del pinganillo...

“No me gusta juzgar a nadie. No me gusta juzgar ni criticar a nadie. Y mira que he estado en un programa de ese tipo muchísimos años, catorce, que se dice pronto. Pero no me gusta. O sea, era mi papel”, dijo en un momento determinado.

Cuestionada sobre cómo vivía esa dinámica en el día a día, la gaditana fue clara en referencia a las emociones que le generaba el programa: “Mal, muchas veces mal. Sí, yo he sufrido bastante. Sinceramente, hay veces que me divertía muchísimo, me reía mucho, porque había personajes muy divertidos y momentos muy divertidos, y otras veces que no”.

Paz Padilla, en Telecinco. / Telecinco

La andaluza recordó que el ambiente del programa estaba marcado por discusiones constantes, algo con lo que nunca llegó a sentirse cómoda: “A mí no me gustan los gritos, no me gustan las peleas, no me gustan las discusiones y aquello era lo normal”.

"Venga, mete mierda"

Según confesó Paz Padilla, desde dirección recibía indicaciones por pinganillo para intensificar el tono del debate. Había que mover el gallinero por las buenas o por las malas: “Había veces que me decían por el oído: ‘Venga, déjate de cachondeo y ponte seria. Venga, Paz, ponte seria’. Eso era lo normal que me decían a mí. ‘Venga, y mete mierda, y mete mierda’”. Con el tiempo, la presentadora asegura que decidió dejar de seguir esas indicaciones: “Luego me di cuenta de que yo no quería, entonces dejé de hacerlo. Y claro, era muy difícil estar en un sitio sin estar”. Ya se sabe que un programa como 'Sálvame' genera tanto amor como odio entre los muchos personajes que cobraron en algún momento de él. Cosas de la televisión...