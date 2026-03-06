¿Qué petardos pueden tirar mis hijos en Fallas? Normativa por edades, horarios y consejos de seguridad

València ya está en Fallas y por las calles ya se escuchan los petardos, pero ¿sabes qué normativa hay? ¿Qué petardos pueden tirar tus hijos? Las Fallas de València son una de las fiestas más esperadas del año en la Comunitat Valenciana. Durante estos días, el sonido de los petardos forma parte del ambiente festivo, especialmente para los niños. Sin embargo, muchos padres se preguntan qué petardos pueden tirar sus hijos según la edad, qué dice la normativa, dónde se pueden usar y en qué horarios.

En España, los artículos pirotécnicos están regulados por el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería de España, que clasifica los petardos en diferentes categorías según su peligrosidad y nivel de ruido. Cada categoría tiene una edad mínima para su uso o compra, algo especialmente importante durante las Fallas de València, cuando muchos menores quieren participar en la tradición de tirar petardos. Las categorías más habituales que pueden usar los niños son F1 y F2.

Antes de nada, conviene recordar que la normativa prohíbe expresamente el uso de fuegos detonantes no autorizados por la legislación vigente. Entonces, ¿Cuáles son los que sí se pueden utilizar? Son aquellos que se comercializan en las tiendas de pirotecnia para uso recreativo, dentro de las categorías permitidas según la edad:

Categoría F1: desde los 8 años en la Comunitat Valenciana. Categoría F2: desde los 10 años en el ámbito autonómico. Categoría F3: a partir de los 18 años.

Los más habituales entre los niños son las Bombetas, Bengalas, Mini tracas. Petardos de baja intensidad y Chinos pequeños, aunque hay mucha variedad en todos ellos. La pólvora forma parte de la tradición valenciana y de la identidad de las Fallas de València, pero su uso debe hacerse siempre con responsabilidad.

Respetar la normativa por edades, comprar petardos homologados y seguir los consejos de seguridad de la policía son claves para evitar accidentes. Si se utilizan correctamente, los petardos permiten que los niños participen en la fiesta fallera de forma segura, manteniendo viva una tradición que forma parte de la cultura valenciana.

Consejos de la policía para que los niños tiren petardos con seguridad

Las autoridades y cuerpos de seguridad, como la Policía Nacional de España y la Policía Local de València, ofrecen cada año recomendaciones para evitar accidentes durante las Fallas.

Estos son algunos de los consejos más importantes:

Comprar siempre en puestos autorizados: Adquiere los petardos únicamente en tiendas pirotécnicas legales o casetas autorizadas. Esto garantiza que los productos cumplen la normativa de seguridad.

o casetas autorizadas. Esto garantiza que los productos cumplen la normativa de seguridad. Leer las instrucciones: Cada petardo incluye instrucciones del fabricante. Es importante que los niños las entiendan antes de usarlo .

. No sujetar petardos en la mano: Nunca se debe encender un petardo sujetándolo con la mano . Debe colocarse siempre en el suelo o en una superficie estable .

. Debe colocarse siempre . Mantener distancia: Después de encender el petardo hay que alejarse varios metros .

. No manipular petardos defectuosos: Si un petardo no explota , no hay que acercarse inmediatamente. Se recomienda esperar unos minutos y mojarlo con agua.

, no hay que acercarse inmediatamente. Se recomienda esperar unos minutos y mojarlo con agua. Usar ropa adecuada: La policía aconseja evitar ropa inflamable, prendas sueltas y materiales sintéticos. Lo ideal es ropa de algodón y calzado cerrado.

Es importante comprar los petardos en centros autorizados. / SD

Horarios prohibidos en las Fallas 2026

Para los productos de pirotecnia recreativa a utilizar por particulares, se establece una restricción en el uso de truenos detonantes en los siguientes días y horarios:

Del día 8 al 13 de marzo: entre las 22:00 y las 07:30 horas. Días del 14 al 19 de marzo: entre las 02:00 y las 07:30 horas. Día 20 de marzo: a partir de las 00.00 horas (excepto que sea necesario para la cremà de la falla).

Noticias relacionadas

No obstante, y para respetar el descanso vecinal y el bienestar animal. De hecho, la concejalía de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Valencia, junto el Colegio de Veterinarios de Valencia, sensibiliza y conciencia a la ciudadanía sobre el uso responsable de los petardos en las Fallas 2026 con el objetivo de mejorar la convivencia de las mascotas, especialmente de perros y gatos. Además, por tercer año consecutivo, se lleva a cabo una campaña destinada a concienciar y apoyar a colectivos vulnerables, ofreciendo recomendaciones, distribuyendo un kit sensorial y elaborando un documento de normas de uso en lectura fácil. El bando fallero recomienda no tirar petardos entre las 9:00 y las 10:00 horas, así como entre las 15:00 y 17:00 horas.