La IA de Musk viraliza otro bulo...y lo pagan las Fallas
Cada vez es más habitual que los usuarios recurran a ella para confirmar sin más esfuerzo la veracidad de ciertos vídeos o fotos que circulan por la red, pero no siempre acierta
Grok, la inteligencia artificial (IA) de X, la red social del magnate Elon Musk, no siempre es una herramienta fiable para la verificación de noticias. Cada vez es más habitual que los usuarios recurran a ella para confirmar sin más esfuerzo la veracidad de ciertos vídeos o fotos que circulan por la red, pero esta IA está acumulando fallos muy graves en los últimos días.
Después de poner recientemente en la diana a la agencia EFE al discutir su verificación de un bombardeo de Israel a una escuela de Irán en el que murieron 85 niñas, atribuyéndolo a un atentado en Afganistán en 2021 que tuvo que corregir finalmente, ahora los bulos virales de Grok se ceban con las Fallas.
La IA de Musk lleva desde el sábado asegurando que un vídeo que circula por X en el que se aprecia claramente como un misil impacta en un edificio y lo derrumba fue grabado en València durante una reciente mascletà. En concreto, Grok se atreve a situar la fecha entre el 5 y el 7 de marzo.
La atribución ha causado estupor entre muchos usuarios, conocedores de las Fallas y de València y que tratan de hacer entrar en razón a la máquina dadas las aplastantes evidencias de que, en el caso de ser real y no creado también con IA, en ningún caso se ha producido en València. Sin embargo, esta insiste y viene reafirmando este bulo a las decenas de cuentas que le cuestionan.
Incluso se atreve a culpar de la destrucción que se aprecia en las imágenes a tres empresas pirotécnicas que han disparado en los últimos días: la Pirotecnia Dragón, Nadal-Martí y Pibierzo.
